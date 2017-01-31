القيادي الحالمي ينفي ادعاءات وزير الإعلام الهجوم على صحيفة 14 أكتوبر والتهديد لقيادتها

نفى العميد عادل الحالمي قائد المقاومة الجنوبية عدن تلك الادعاءات من قبل وزير الإعلام معمر الإرياني حول قيام أفراد من المقاومة الجنوبية باقتحام مقر الصحيفة وتهديد العاملين فيها بقوة السلاح.



واستغرب الحالمي تلك الادعاءات العارية عن الصحة ، وما الغاية منها، مؤكدا بذات الوقت بأن قيادات المقاومة حريصة كل الحرص على أستتباب الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة في العاصمة عدن .

واوضح الحالمي ان حديث الوزير عار من الصحة تماما ونود التوضيح هنا للجميع بما فيهم الرئاسة بالمعاشيق التي وصلتها ادعاءات الوزير بأن ما دفع الوزير لهذا الاتهام يعود لما حصل مع الأخ الحامد عوض الحامد من تهميش وتجاوز متعمد بعد ان أصدر الاخ الوزير قرار تكليف بشخص اخر متجاهلا تكليف مسبق من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومن مقاومة عدن للاخ الحامد عوض الحامد الذي اثبت جدارتة وكفاءتة بعملة رغم الدعم الشحيح من وزارتهم ..



واضاف الحالمي اننا هنا لا نتدخل في صلاحيات وزارة الإعلام، ولكن على الوزارة ان تاخذ في الاعتبار التكليفات الصادرة من سابق، واكد الحالمي لن تجدوا اكثر مننا حرصا على امن عدن ولن نسمح لاي تصرفات واجراءات يتخذها البعض لجرنا لصدام والفوضى او الى خلق أزمات داخلية في العاصمة عدن وإثارة ودفع شباب عدن بشكل خاص والجنوب بشكل عام نتيجة لهكذا قرارات اىتجالية ..

ودعاء الحالمي الوزير الارياني الى اعادة النظر في ما أقدم علية من خطوات واحترام الإجراءات والقرارات والتي سبق وان صدرت فيما يخص قيادة مؤسسة 14 أكتوبر لطباعة والصحافة والنشر. .

وختم العميد الحالمي تصريحة بدعوة المقاومة الجنوبية لفخامة الرئيس الى الاسراع بتنفيذ توجيهاتة السابقة القاضية بدمج قيادات المقاومة وعناصرها في كافة القطاعات العسكرية والامنية والمدنية، وكذا التوجة العام لدولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص والإسراع بتنفيذها ..