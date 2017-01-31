قيادة وأركان اللواء الثاني إسناد وعدد من قيادات القيادة العامة لائتلاف المقاومة الجنوبية تقوم بزيارة جرحى معركة تحرير باب المندب والمخا

قامت قيادة وأركان اللواء الثاني اسناد التابع للجيش الوطني ومعها قيادات من القيادة العامة للمقاومة الجنوبية بزيارة لتفقد جرحى ابطال المقاومة الجنوبية وافراد الجيش لمعركة تحرير باب المندب والمخا والذين يتلقون العلاج بمستشفى الجمهورية بخورمكسر بالعاصمة المحررة عدن .

وفي الزيارة التي قامت بها قيادة وأركان اللواء كلاً من قائد اللواء العميد محمد علي مهدي الملقب بــ( سقراط ) عصر يوم الاثنين الموافق 30/يناير/2017م بعد تكليفه رسميا لتفقد احوال وحالات جرحى المعركة ومتابعة سير ووسائل الخدمات الطبية والصحية واحتياجات علاجهم ناقلاً لهم تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بالإشادة لدورهم في خوضهم لملحمتهم التي يخوضوها الابطال بالمقاومة وابناء الجيش في معركتهم الأخيرة بتحرير باب المندب وصولا الى المخا من مليشيات الانقلاب للحوثي وعفاش متمنياً لهم الشفاء العاجل .

وفي نفس السياق ثمنت قيادات المقاومة للقيادة العامة لائتلاف المقاومة الجنوبية خلال زيارتها للدور البطولي لتضحيات الدماء التي يقدمها الابطال بمختلف الجبهات واخرها معركة تحرير باب المندب والمخا باعتبار هذه الملاحم البطولية هي وسام يتشرف بها كافة ابنا الوطن في المحافظات المحررة ومن نصر الى نصر سيتوج بتاريخه لكل الاجيال .

واكدت قيادة الائتلاف في الزيارة لقيامها بعمل ترتيبات وتنسيق لأ اجل نقل بعض الجرحى الى مستشفيات خاصة، ومتابعه تسيير الخدمات وتسهيل عمليه العلاج والخدمات والمقدمة للجرحى داخل المستشفى وكذا تذليل اي صعوبات العراقيل التي قد تواجههم أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى وذلك حسب اصابة الجرحى منهم من تستدعي حالاتهم الى نقلهم الى مستشفيات خاصة بدلاً من مستشفى الجمهورية

وقد نالت هذه الزيارة التي قام بها القيادات بالائتلاف وعلى رأسها قيادة القيادة العامة لائتلاف المقاوم الجنوبية ممثلة بالأخ قائد الائتلاف الأخ أديب العيسي وقيادة وأركان اللواء الثاني اسناد استحسان الجرحى ورفع من معنوياتهم لتجاوز معاناتهم

ورافق الوفد في الزيارة اركان حرب اللواء الثاني اسناد العقيد احمد قاسم كرده وعدد من قيادات المقاومة الجنوبية بالائتلاف وعل رأسهم القائد اديب العيسي وانيس العولي وعدد من قيادات وافراد المقاومة الجنوبية .

من: ارسلان السليماني