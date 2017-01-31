مسئولون قطريون يعدون بتنفيذ مشاريع جديدة في اليمن

قال مسئولون قطريون انهم يعتزمون تنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات داخل اليمن في مختلف المجالات الطبية والإنسانية والاقتصادية والتعليمية سيتم الإعلان عنها قريبا وأن الدعم مستمر للجانب اليمني.

وجاء ذلك خلال لقاء للرئيس هادي مع مسئولين قطريين في الدوحة مساء الاثنين .

وبحسب وكالة الانباء القطرية فقد استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي مساء الاثنين السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية.جرى خلال المقابلة استعراض جهود الصندوق وأعماله داخل الجمهورية اليمنية وسبل تطويرها وتوسيعها مستقبلا .

وأوضح السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) عقب المقابلة أنه ناقش مع فخامة الرئيس اليمني المشروعات التي يقوم بها الصندوق على الأراضي اليمنية إضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية التي ينوي الصندوق القيام بها هناك.وأكد أن مشروع إنشاء محطة الكهرباء التي بدأ العمل بها بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحظى باهتمام كبير من فخامة الرئيس اليمني حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 61.6 ميجا وات وبتكلفة 60 مليون دولار.وأضاف أن فخامة الرئيس اليمني وجه الشكر لدولة قطر على مشروعاتها التنموية داخل اليمن لا سيما مشروع محطة توليد الكهرباء الذي يوليه أهمية بالغة حيث أشرف على عملية الإنشاء بنفسه وكان في استقبال التوربينات التي ستعمل داخل المحطة.

وشدد الكواري على أن دعم الكهرباء في الجمهورية اليمنية جزء لا يتجزأ من التزام دولة قطر تجاه الأشقاء هناك، إذ ستسهم هذه الوحدات بتوفير الطاقة الكهربائية لعدد كبير من منشآت الدولة الحيوية كالمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الآلاف من المنازل، معربا عن أمله في أن تخفف هذه المنشأة من معاناتهم وأن تساعد في رفع المعاناة عن قطاع واسع من الشعب اليمني وتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا.وأكد الكواري أن الصندوق يدرس إنشاء عدد من المشروعات داخل اليمن في مختلف المجالات الطبية والإنسانية والاقتصادية والتعليمية سيتم الإعلان عنها قريبا وأن الدعم مستمر للجانب اليمني والمشروعات تنفذ هناك بسرعة كبيرة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجمهورية اليمنية الشقيقة والأراضي الفلسطينية هي الأكثر استقبالا لمشروعات الصندوق نظرا لما تمران به من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليمنية، والدكتور محمد عبدالله الزبيري القائم بالأعمال بالسفارة اليمنية في الدوحة.