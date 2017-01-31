قوات الامن بلحج تقتل قياديا بارزا في القاعدة خلال عملية دهم
الثلاثاء 31 يناير 2017 07:54 صباحاً
لحج (( عدن الغد )) خاص:
لحج (( عدن الغد )) خاص:
قتلت قوات الأمن بمدينة الحوطة بلحج قياديا بارزا في تنظيم القاعدة.
وقال مصدر امني لعدن الغد ان قوة امنية داهمت منزل القيادي عمار قائد ابو علي واشتبكت معه.
وانتهى تبادل إطلاق النار بمقتله.
تعليقات القراء
242851
[1] باعوا نفوسهم للشيطان
الثلاثاء 31 يناير 2017
بوحسين | حضرموت
هولاء منتسبي القاعده مرضى نفسيين هاربون من واقعهم ، نسأل الله اصلاح حالنا
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