أوقفت وزارة الأوقاف والإرشاد شحنة كتب ومصاحف الكترونية إيرانية في محافظة المهرة، كانت في طريقها للمليشيا الانقلابية في صنعاء ومستوردة من الصين ..

ووجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، مكتب الأوقاف بمحافظة المهرة، باحتجاز الشحنة كونها تساهم في نشر التشيع وتغيير العقيدة الصحيحة لليمنيين وتؤجج الفتن بين ابناء المجتمع ..

وتتضمن الشحنة كتب إيرانية تسوق للمذهب الاثناء عشري، ومصاحف الكترونية إيرانية تتناقض مع ثقافة التسامح والسلام والوسطية التي دعا اليها ديننا الحنيف.

وشددت الوزارة على أهمية حظر ومنع دخول الكتب الطائفية الى البلاد من المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الشرعية لما لذلك من ضرر على حاضر ومستقبل الأجيال التي تحاول المليشيا تسميم أفكارهم بالثقافة الدخيلة على مجتمعنا وتخالف الوسطية التي جاء بها الإسلام.

المزيد في أخبار وتقارير احمد عطية : وزارة الأوقاف توقف شحنة كتب إيرانية كانت في طريقها الى المليشيا أوقفت وزارة الأوقاف والإرشاد شحنة كتب ومصاحف الكترونية إيرانية في محافظة المهرة، كانت في طريقها للمليشيا الانقلابية في صنعاء ومستوردة من الصين .. ووجه وزير الأوقاف مسلحون قبليون بطور الباحة يفرجون عن مسئول امني بتعز عقب ايام من الاحتجاز افرج مسلحون قبليون من منطقة الصبيحة يوم الاثنين عن مسئول امني من محافظة تعز تم احتجازه قبل ايام .وقال مصدر محلي لعدن ان مسلحين من قبائل الصبيحة سلموا محافظ تعز علي العمل الأمريكي من أجل الجنوب يحتج لدى مجلس الأمن بعث أعضاء فريق العمل الأمريكي من أجل جنوب اليمن ,( وهو فريق مكون من قيادات ونشطاء جنوبيين بالمهجر الأمريكي) رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولة الحالي سفير مملكة السويد