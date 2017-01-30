احمد عطية : وزارة الأوقاف توقف شحنة كتب إيرانية كانت في طريقها الى المليشيا
وزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية
الاثنين 30 يناير 2017 10:51 مساءً
المهرة (عدن الغد) خاص:
المهرة (عدن الغد) خاص:
أوقفت وزارة الأوقاف والإرشاد شحنة كتب ومصاحف الكترونية إيرانية في محافظة المهرة، كانت في طريقها للمليشيا الانقلابية في صنعاء ومستوردة من الصين ..
ووجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية، مكتب الأوقاف بمحافظة المهرة، باحتجاز الشحنة كونها تساهم في نشر التشيع وتغيير العقيدة الصحيحة لليمنيين وتؤجج الفتن بين ابناء المجتمع ..
وتتضمن الشحنة كتب إيرانية تسوق للمذهب الاثناء عشري، ومصاحف الكترونية إيرانية تتناقض مع ثقافة التسامح والسلام والوسطية التي دعا اليها ديننا الحنيف.
وشددت الوزارة على أهمية حظر ومنع دخول الكتب الطائفية الى البلاد من المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الشرعية لما لذلك من ضرر على حاضر ومستقبل الأجيال التي تحاول المليشيا تسميم أفكارهم بالثقافة الدخيلة على مجتمعنا وتخالف الوسطية التي جاء بها الإسلام.
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