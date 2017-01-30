مسلحون قبليون بطور الباحة يفرجون عن مسئول امني بتعز عقب ايام من الاحتجاز
الاثنين 30 يناير 2017 10:50 مساءً
تعز (عدن الغد) خاص:
تعز (عدن الغد) خاص:
افرج مسلحون قبليون من منطقة الصبيحة يوم الاثنين عن مسئول امني من محافظة تعز تم احتجازه قبل ايام .
وقال مصدر محلي لعدن ان مسلحين من قبائل الصبيحة سلموا محافظ تعز علي المعمري مدير الامن السياسي في تعز عبد الواحد سرحان الذي احتجز قبل ايام .
وعاد المعمري برفقة سرحان صوب تعز عقب تعهدات باعادة سجين من تعز الى السجن يتهم بقتل احد ابناء الصبيحة قبل ان يخلى سبيله لاحقا .
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