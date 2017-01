العمل الأمريكي من أجل الجنوب يحتج لدى مجلس الأمن

بعث أعضاء فريق العمل الأمريكي من أجل جنوب اليمن ,( وهو فريق مكون من قيادات ونشطاء جنوبيين بالمهجر الأمريكي) رسالة الى رئيس مجلس الأمن الدولة الحالي سفير مملكة السويد التي ترأس مجلس الأمن حاليا عبروا فيها عن احتجاجهم على ما مورد في كثير من فقرات تقرير المبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ الذي قدمه لمجلس الأمن قبل أيام.

(عدن الغد) تنشر الرسالة كما وردت باللغتين العربية والانجليزية:

سعادة السفير أولوف سكوج

الممثل الدائم لمملكة السويد لدى الأمم المتحدة

رئيس مجلس الأمن للأمم المتحدة.

صاحب السعادة،

نحن أعضاء فريق العمل الأمريكي من أجل جنوب اليمن يسرنا أن نتقدم لفخامتكم، بصفتكم رئيس مجلس الأمن الدولي، وجميع أعضاء المجلس الكرام ، بتحياتنا وأطيب التمنيات بالنجاح في عملكم لخدمة السلام والأمن العالميين، وخاصة في هذا الوقت الحرج من عمل المجلس والأمم المتحدة ككل.

يتكون فريق العمل العديد من الأميركيين، بمن فيهم المنحدرون من جنوب اليمن الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية على تمكين شعب الجنوب من نيل حريته وتقرير مصيره ويسعون لإحلال السلام والتقدم لجنوب اليمن. ولذلك، فإن فريق العمل داعم لعمل الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام والاستقرار في هذا الجزء من العالم.

وفي هذا السياق، يشرفنا في فريق العمل، ان نوجه عنايتكم الكريمة إلى قلقنا واحتجاجنا على محتوى التقرير الأخير الذي قدمه سعادة إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الى مجلس الامن الدولي يوم 26 يناير 2017 والذي جانب الصواب في وصفه للنضالات السلمية للشعب في جنوب اليمن من أجل الحرية، وتقرير المصير، والاستقلال، بأنها ليست سوى"مظالم".

ان هذا الوصف لقضية شعب جنوب اليمن يهمش عقودا" من النضال السلمي للحراك الجنوبي من أجل الحرية والاستقلال، ويهين العديد من التضحيات التي قدمها شعب الجنوب، ويتناقض أساسا مع الاتفاق النهائي لجميع الأحزاب السياسية اليمنية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء في عام 2013 (تحت إشراف الأمم المتحدة ) والتي اعترفت فيه بأن القضية الجنوبية هي عنصر أساسي للسلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية.

أن وصف السيد ولد الشيخ للقضية الجنوبية بأنها مجرد "مظالم" يتناقض أيضا مع قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة رقم 924 بتاريخ 1 يونيو 1994 و رقم 931 بناريخ 30 يونيو 1994 والتي أكدت أن المجلس سيبقي "المسألة قيد نظره" فيما يتعلق بمستقبل جنوب اليمن بعد الغزو الغاشم لجيش شمال اليمن ضد الجنوب.

وعلى ذلك فاننا في فريق العمل نطلب منكم بذل مساعيكم الحميدة لتوثيق هذا الاحتجاج وجعله متاحا" لمكتب الأمين العام والاعضاء في مجلس الأمن.

وفي الوقت الذي يجري فيه فريق العمل اتصالات مع الحكومة الشرعية وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ومع العديد من المسؤولين في السلطات المحلية في جنوب اليمن، فإنه يعتقد ان الإنهاء السلمي للحرب الحالية في اليمن يتطلب منح شعب جنوب اليمن حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتمكينه من اختيار نظام الحكم الذي يستجيب بصورة أفضل لتطلعاته واماله في السلام والحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

صاحب السعادة،

يحدونا الأمل في قيام مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته 924 (1994) و 931 (1994) . أن تمكين شعب جنوب اليمن بتحديد مستقبلهم لا ينفصل عن اهداف الأمم المتحدة في تحقيق السلام والاستقرار الدائم في أراضي ما يعرف اليوم باسم اليمن.

شكرا.

فريق العمل الأمريكي من أجل جنوب اليمن – صادر في واشنطن العاصمة

بتاريخ27 يناير 2017............................................................................................................H.E. Ambassador Olof Skog

The Permanent Representative of the Kingdom of Sweden to the United Nations (UN)

The President of the UN Security Council.

Your Excellency,

We the members of the US-Task Force for South Yemen (USTFSY) are pleased to submit to your Excellency, in your capacity as President of the UN Security Council, and to all esteemed members of the Council, our greetings and best wishes for your success in serving the global peace and security, especially at this critical time of the work of the Council and the UN at large.

The USTFSY is composed of many Americans, including those of South Yemeni descend, who live in the United States of America. The USTFSY mission is to consolidate the American-South Yemeni ties and enable the people of South Yemen gain their freedom and self- determination, and to establish peace and progress for a free and independent South Yemen.Therefore, the USTFSY is supportive of the work of the United Nations for establishing peace and stability in that part of the world.

In this context, we are honored, in USTFSY, to bring to your kind attention our concern and protest of the content of H.E. Ismail Ould Cheikh’s, the Special envoy of the UN Secretary General to Yemen, latest report to the UN Security Council on January 26, 2017 which he wrongly described the peaceful struggles of the people in the South Yemen for freedom, self-determination, and independence, as “grievances”.

Such description of the cause of the South Yemen’s people marginalizes decades of peaceful struggle of South Yemen Movement for freedom and independence, insults numerous sacrifices of South Yemen people, and essentially contradicts the final agreement of all Yemeni political parties who participated in the National Dialogue Conference in Sana’a in 2013 (under the auspices of the UN) that recognized South Yemen’s Cause as being central to peace and stability in the Republic of Yemen.

Mr. Ould Cheikh description of the Southern Cause as mere “grievances” also contradicts the UN Security Council’s resolutions 924 of June 1, 1994 and 931 of June 30, 1994 which emphasized that the Council will remain “ seized of the matter “ regarding the future of the South Yemen after the brutal invasion of North Yemen’s military against South Yemen’s territories.

The USTFSY, therefore, requests your good offices to document this protest and make it available to the office of the Secretary General and other members of the Security Council.

The USTFSY, while being in contact with the legitimate government of H.E. President Abdrubo Mansour Hadi and with many officials in local authorities in South Yemen, believes that the peaceful ending of the current war in Yemen requires granting the people of South Yemen, their inalienable rights for self determination to enable them to choose the system of governance that best responds to their aspirations and longing for peace, freedom, democracy and socio-economic progress.

Your Excellency,

We are hopeful that the UN Security Council will enact its resolutions 924 (1994) and 931 (1994).

Enabling the people of South Yemen to determine their future is inseparable from the UN mission to establish permanent peace and stability in what is known today as Yemen.

Thank You.

US-Task Force for South Yemen

Washington, DC.

January 27, 2017

