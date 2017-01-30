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الحوثيون يزعمون قصف بارجة حربية سعودية

صورة بثتها وسائل اعلام تابعة للحوثيين وتزعم انها صورة للبارجة التي تعرضت للقصف
الاثنين 30 يناير 2017 09:17 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:

زعمت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن ان مقاتلين تابعين لها قصفوا يوم الاثنين بارجة حربية سعودية في البحر الاحمر.
وبحسب وسائل الإعلام هذه فقد قصف مقاتلون من الجماعة البارجة الحربية قبالة شواطئ المخا.
واظهر تسجيل مرئي بثته وسائل اعلام تابعة للجماعة سفينة وهي تتعرض للقصف بصاروخ .
ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من صحة هذا التسجيل .

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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