تلفزيون العربية: الحوثيون يقصفون مقر الأمم المتحدة في السعودية بالصواريخ

مقاتلون من الحوثيين أثناء عرض عسكري في صنعاء يوم أول ديسمبر كانون الأول 2016. تصوير: محمد السياغي - رويترز.

ذكرت قناة العربية التلفزيونية التي يملكها سعوديون أن صواريخ أطلقها المتمردون اليمنيون على السعودية يوم الاثنين ألحقت أضرارا بمكتب الأمم المتحدة في منطقة عسير الجنوبية بالمملكة.

ونقلت العربية عن مراسلها قوله إن المدخل الزجاجي لمبنى المنظمة الدولية في محافظة ظهران الجنوب على الحدود مع اليمن تعرضت لأضرار جراء صاروخ كاتيوشا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة اليمنية.

ولم يرد أي تعليق فوري من الأمم المتحدة أو الحوثيين.

ونفذت السعودية وحلفاؤها من دول الخليج العربية آلاف الغارات الجوية في اليمن منذ مارس آذار 2015 في إطار حملة عسكرية لدعم الحكومة اليمنية.

وقتل العشرات من الجنود السعوديين في اشتباكات على امتداد الحدود الوعرة التضاريس مع اليمن.

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