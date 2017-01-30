قصف للحوثيين يستهدف مبنى تابع للأمم المتحدة جنوب السعودية

جندي سعودي يقف على الحدود بين اليمن والسعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح قصفوا مبنى تابع للأمم المتحدة في منطقة ظهران الجنوب في عسير، جنوب السعودية على مقربة من الحدود اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إن المبنى المستهدف، خاص بلجنة التنسيق والتهدئة التابعة للأمم المتحدة، والذي من المقرر أن تعقد فيه الأطراف اليمنية اجتماعات لمراقبة وقف إطلاق النار، والتي تسعى إليه الأمم المتحدة.

ولم يعلن في البيان عن سقوط ضحايا.

وتشهد المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية قصف متبادل بين فترة وأخرى بين القوات السعودية ومليشيات الحوثي وصالح المتمردة باليمن.

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