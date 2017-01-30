التوصل إلى اتفاق ينظم عملية استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وحل مشكلة رواتب موظفي مصافي عدن

صورة من الاجتماع يوم الاثنين -عدن الغد

توصلت اطراف حكومية يوم الاثنين إلى اتفاق يتضمن تنظيما لعملية استيراد المشتقات النفطية في عدن وتوزيعها وحلا لكافة مشاكل الرواتب المتأخرة الخاصة بشركة مصافي عدن .

وقال مدير عام شركة النفط بعدن ناصر حدور لعدن الغد ان اجتماع ضم مدير عام شركة النفط وممثلين لشركة مصافي عدن وممثلين لجهاز الرقابة والمحاسبة مع رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر انتهى إلى جملة من التفاهمات .

وأوضح بن حدور في تصريحه للصحيفة بانه تم الاتفاق على ان تقوم شركة مصافي عدن بمهام استيراد المشتقات النفطية من الخارج على ان تقوم شركة النفط بمهام توزيع المشتقات النفطية وبما يعود للنفع العام للشركتين .

وتضمن الاتفاق فتح باب المنافسة لكافة الشركة الراغبة بالاستيراد عبر شركة المصافي .

وفيما يخص مرتبات موظفي شركة المصافي تم الاتفاق على ان يتم صرف مرتب شهر يناير خلال الايام القليلة القادمة مضافا إليه مرتب من المرتبات المتأخرة السابقة .

ولاحقا يتم صرف مرتب شهر فبراير مضافا إليه مرتب من المرتبات المتأخرة .

وتوافقت جميع الأطراف على ماتم الاتفاق والعمل به ابتدأ من يوم الاثنين .

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