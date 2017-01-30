بيان منسوب للقاعدة: العملية العسكرية الأمريكية في قيفه نوايا مبيتة لتمكين الحوثيين للسيطرة على المنطقة

قال بيان لتنظيم القاعدة اليوم الاثنين، إن العملية العسكرية للقوات الأمريكية على قرية يكلا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، التي جرت فجر أمس الأحد، تأتي في سياق عمليات عسكرية تخدم جماعة الحوثيين.

وأضاف البيان المنسوب للتنظيم أن أبطال الإسلام وأبطال قيفة تصدوا للعملية العسكرية، وأدى ذلك إلى عدد من القتلى والجرحى وإسقاط مروحية للقوات الأمريكية.

وذكر إن "العملية العسكرية تأتي في سياق حملة أمريكية لم تهدأ منذ أشهر، وتستهدف المجاهدين في البيضاء، يهدف الأمريكان من خلالها إلى إفراغ المنطقة من المجاهدين ليبسط الحوثيون سيطرتهم عليها"، حد البيان.

وأشار إلى أن العملية: تخادم مكشوف بين أمريكا والحوثيين حيث تتكفل أمريكا بالقصف الجوي بينما يحاول الحوثيون التقدم البري".

واتهم البيان الولايات المتحدة الامريكية بالسعي إلى فرض سيطرة الحوثيين بعد ما قال "أوقفهم المجاهدون منذ عامين".

وأشار إلى أن "هذا التنسيق قد تكرر مرارا خلال العامين الماضيين في رداع وفي منطقة مفرق الصعيد بشبوة مما يدل على النوايا الأمريكية المبيتة لخدمة الحوثيين والتمكين لهم على الأرض".

المزيد في أخبار وتقارير الخبجي يلتقى مدير المنظمة الدولية للهجرة السيد لوران ديبوك يعقبها زيارة استطلاعية لمدينة الحوطة بلحج (مصور) بحث محافظ محافظة لحج الدكتور ناصر الخبجي في اجتماعا له مع مدير المنظمة الدولية للهجرة في اليمن السيد لوران ديبوك والوفد المرافق له يوم الاثنين امكانية تقديم الدعم قصف للحوثيين يستهدف مبنى تابع للأمم المتحدة جنوب السعودية أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الاثنين، إن مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح قصفوا مبنى تابع للأمم المتحدة في منطقة ظهران الجنوب في عسير، جنوب التوصل إلى اتفاق ينظم عملية استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وحل مشكلة رواتب موظفي مصافي عدن توصلت اطراف حكومية يوم الاثنين إلى اتفاق يتضمن تنظيما لعملية استيراد المشتقات النفطية في عدن وتوزيعها وحلا لكافة مشاكل الرواتب المتأخرة الخاصة بشركة مصافي عدن