من قتل عبدالرؤوف الذهب ؟

كانت الساعة الثانية فجرا يوم الأحد 29 يناير 2017 حينما حلقت قاذفات أمريكية على علو منخفض فوق سماء قرية يكلا بمنطقة يافع بمحافظة البيضاء قبل ان تقوم بإطلاق عدد من الصواريخ صوب منزل صغير كان بداخله عدد من ابرز قيادات تنظيم القاعدة في اليمن بينهم القيادي الأبرز "عبدالروؤف الذهب .

تصاعدت أعمدة الدخان في المكان قبل ان تلوح في الأفق طائرات أخرى كانت تقل مقاتلين أمريكان هبطوا إلى الأرض ونفذوا اقتحاما لمساكن في القرية الصغيرة واشتبكوا مع مسلحين من القاعدة .

وصباحا كانت أعمدة الدخان لاتزال تتصاعد من القرية الصغيرة بشمال اليمن في حين جاهد قرويون لانتشال الجثث المتبقية وبينها جثث لأطفال قتلوا خلال هذا الهجوم .

مثل الهجوم اكبر صدمة تلقتها القاعدة خلال عدة أعوام واكبر خسارة نالتها منذ هجمات سابقة نفذها القوات الأمريكية في اليمن قبل سنوات من اليوم .

ورغم فداحة الهجوم إلا انه اثار سؤال غاية في الأهمية حول هوية الجهة اليمنية التي يمكن لها ان تكون قد نسقت لهذا الهجوم مع المخابرات الأمريكية

حتى العام 2012 كانت عدد من الأجهزة الأمنية التي شكلها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح هي من تنسق عمل الهجمات الأمريكية في اليمن بما في ذلك زرع عناصر استخباراتية في صفوف جماعة القاعدة تكلف بزرع شرائح الكترونية خاصة بالتتبع لرصد عناصر القاعدة الذين يتم قصفهم لاحقا عبر طائرات بدون طيار .

أسس صالح عدد من الأجهزة الأمنية القوية بينها جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي وكلفت هذه الأجهزة بشكل كبير بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية التي مولت ماليا إلى حد كبير عمل عدد من هذه الأجهزة وأشرفت على تدريب أفرادها .

وخلال السنوات الماضية بث تنظيم القاعدة تسجيلات مرئية لأفراد من التنظيم اعترفوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات اليمنية وكان دائما مايشدد التنظيم على ان الغارات التي تستهدف قياداته سببها تمكن بعض أفراد التنظيم من زرع شرائح "تتبع".

ومع العام 2011 اندلعت احتجاجات غاضبة في عموم المحافظات اليمنية ضد نظام الرئيس اليمني الأسبق علي صالح .

تمكنت هذه الاحتجاجات من إرخاء القبضة الأمنية التي كان يفرضها نظام صالح على اليمن كافة والى حد كبير أضرت هذه الاحتجاجات بحجم التنسيق المتبادل بين المخابرات اليمنية والأمريكية فيما يخص تبادل معلومات تعقب عناصر الجماعات المرتبطة بالقاعدة.

ومع انتهاء العام 2011 كان نظام صالح يتهاوى لينتهي الأمر لاحقا بتسليم السلطة من قبل صالح إلى خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي .

ورغم حالة الضعف التي عانت منها الأجهزة الأمنية في اليمن وتصاعد سيطرة القاعدة في اليمن وتمكنها من السيطرة على عدد من المدن اليمنية إلا ان الغارات الجوية الأمريكية تواصلت واستهدفت قيادات بارزة من التنظيم .

ظلت عدد من الأجهزة الأمنية اليمنية تتبادل المعلومات مع الاستخبارات الأمريكية واستمر الحال على ماهو حتى الـ 21 من سبتمبر 2014 حينما سقطت العاصمة اليمنية صنعاء بيد جماعة الحوثي .

ومنذ ذلك الحين بدأ ان جماعة الحوثي تمكنت من السيطرة التامة على كافة مقاليد الأجهزة الأمنية في صنعاء .

ترفع جماعة الحوثي شعارات مناوئة لأمريكا وتتهمها بالمشاركة في التحالف العربي الذي ينفذ غارات جوية ويدعم أعمال قتالية على الأرض ضد الحوثيين في اليمن .

في الـ 26 من مارس 2015 اندلعت الحرب في اليمن ومعها توقف عمل نشاط الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات اليمنية إلا ان الحوثيين وموالون لصالح ظلوا يفرضون سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وبينها مقر الأجهزة الأمنية التي كانت تتعاون مع الأمريكيين في حربهم ضد القاعدة في اليمن .

ومع استمرار الحرب تراجعت العمليات العسكرية الأمريكية إلى حدها الأدنى وصولا إلى غارة جوية واحدة كل عدة أشهر .

بدأ واضحا ان الاعتماد الأمريكي على المعلومات اليمنية كان كبيرا للغاية .

وبدلا من الطائرات الأمريكية تحولت الحرب إلى طائرات التحالف العربية التي شنت الآلاف من الغارات الجوية ضد تجمعات لقوات صالح والحوثيين في عموم مناطق اليمن.

ومع انتهاء العام الأول من الحرب بدأ جليا ان الإدارة الأمريكية السابقة بحاجة إلى مواصلة جهودها السابقة وعقب أشهر من التوقف عاودت الطائرات الأمريكية قصفها لمناطق تواجد عناصر القاعدة .

كان ثمة حلفاء جدد للإدارة الأمريكية في الجنوب في حين يبدو أنها واصلت الاعتماد على نفس الأدوات السابقة شمالا .

مثل الهجوم على قرية يكلا بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء اعنف ضربة توجه للقاعدة ورغم فداحة الهجوم إلا انه اثار العديد من التساؤلات بينها هوية الجهة المحلية التي قد تكون نسقت الهجوم .

على استحياء أدانت الحكومة اليمنية عبر وزير خارجيتها الهجوم عبر تغريدة صغيرة على موقع تويتر دون ان تصدر بيان رسمي .

وفي المقابل التزمت كل الأطراف اليمنية الأخرى بما فيها الحوثيون وصالح الهدوء ولم يصدروا أي بيان مندد، لكن السؤال الأكثر أهمية والذي طرح نفسه بقوة كان "من هي الجهة المتسببة بمقتل عبدالرؤوف الذهب ورفاقه.

تحدثت تقارير محلية عقب ساعات من مقتل الذهب انه كان قبل أيام فقط من عودته إلى رداع في زيارة إلى مأرب والتقى عسكريون كبار في الجيش اليمني .

قال محسن خصروف وهو مدير عام التوجيه المعنوي في الجيش الموال للرئيس هادي ان "الذهب" لم يكن قياديا في القاعدة بل كان قياديا في الجيش الوطني .

عززت تصريحات خصروف فرضية ان الذهب ارتبط بصلات وثيقة بقيادات من الجيش الوطني في مأرب خلال الأشهر الماضية .

وقالت مصادر محلية بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن ان شحنة أسلحة سلمها القيادي في الجيش الوطني محمد علي المقدشي للقيادي في تنظيم القاعدة عبدالروؤف الذهب قبل أيام من مقتله بهجوم أمريكي ربما كانت مزودة بشرائح تجسس أمريكية .

وبحسب تقارير محلية نشرت عقب مقتل الذهب يوم الأحد فقد أكدت هذه التقارير ان الذهب عاد للتو من محافظة مأرب اليمنية حيث تسلم شحنة أسلحة وأموال من قيادة الجيش التي يغلب عليها الولاء لحزب الإصلاح في اليمن .

وترجح التقارير ان تكون الأسلحة التي تسلمها الذهب قد زرعت فيها شرائح الكترونية خاصة بالتتبع ويستخدمها الجيش الأمريكي لقتل عناصر وقيادات القاعدة في اليمن .

ومما يرجح هذه الفرضية هو ان الهجوم الأمريكي استهل بغارات جوية استهدفت المنزل الذي كان ينام فيه عبدالروؤف الذهب شخصيا الأمر الذي يؤكد ان الصواريخ كانت موجهة ولم تكن بناء على معلومات استخباراتية بتواجده بمنطقة ما.

وشنت قوات أمريكية فجر يوم الأحد هجوما على قرية يكلا بمنطقة قيفة برداع وهو ما أسفر عن مقتل 41 شخص بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة ومدنيون .

هل تورط الحوثيون وصالح في قتل الذهب؟

لاتقتصر الفرضيات المطروحة على تورط قيادات في مأرب في واقعة مقتل الذهب لكن الأمر قد يذهب إلى الحوثيون وصالح.

منذ سقوط العاصمة اليمنية صنعاء سعت جماعة الحوثي ونظام صالح إلى تقديم أنفسهم كجماعتين يناوءان الإرهاب ، في العام 2014تقدمت قوات موالية للحوثيين صوب بلدة رداع التي عرفت بأنها احد أهم معاقل القاعدة في اليمن .

وخلال أسابيع تمكنت الجماعة من طرد مسلحي القاعدة ، لم يخفي الأمريكان إعجابهم بهذه التحركات ومنذ ذلك الحين ظلت هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين الأمر ربما منحهم قدرة جمع اكبر معلومات عن تحرك الذهب ورفاقه وتنسيق العملية عبر ماتبقى من المخابرات اليمنية.

حتى اللحظة لايزال السؤال الأكثر أهمية هو من هي الجهة المحلية التي نسقت لعملية مقتل الذهب ورفاقه وعلى مايبدو فان المواقف الأمريكية من الجهات مستقبلا ربما يوضح الجهة التي كانت أكثر تعاملا مع الأمريكان .

تقرير خاص بصحيفة "عدن الغد"

من فتحي بن لزرق

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