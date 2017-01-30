محافظ الضالع يؤكد على اهمية القضاء وتعزيز سيادة الأمن والقانون
صورة من اللقاء يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 30 يناير 2017 04:27 مساءً
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
الضالع ((عدن الغد)) خاص:
التقى محافظ محافظة الضالع الاستاذ فضل محمد الجعدي في مكتبه اليوم الاثنين، ممثلي اجهزة الضبط القضائي وأمن المحافظة، وناقش معهم عددا من القضايا المهمة وسبل حلها وآلية التنسيق المشترك بينهما دون المساس بعمل القضاء.
وأكد الجعدي على اهمية القضاء وتعزيز سيادة الامن والقانون، وتمتين العلاقة المشتركة بين جهات الاختصاص القضائية والأمنية، وذلك لبسط سلطة القانون وحفظ السلم الاهلي في المحافظة وصون حقوق المواطنين.
ودعا الجميع الى بذل المزيد من الجهود وتجاوز الصعاب الماثلة تقديرا للمرحلة الحساسة التي تمر بها محافظة الضالع، والبلاد بشكل عام.
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