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أخبار وتقارير

توكل كرمان تدين العملية الامريكية في البيضاء وتصفها بالإرهابية

الاثنين 30 يناير 2017 03:17 مساءً
اسطنبول (عدن الغد) خاص:

أدانت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، اليوم الإثنين، عملية الإنزال الجوي اتي نفذتها القوات الأمريكية في محافظة البيضاء وسط اليمن، أمس، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين. 

وأوضحت كرمان في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "أكثر من عشرين قتيلاً من النساء والأطفال كانوا ضمن ضحايا العملية التي نفذتها طائرات أمريكية بدون طيار".

وأضافت "عمليات الطائرات بدون طيار باليمن تعد جريمة قتل خارج القانون، وحين يكون ضمن الضحايا هذا العدد من النساء والأطفال فالجريمة مضاعفة ومزدوجة". 

وتابعت " أدين هذه الجريمة وأعدها ضربا من الإرهاب الذي تزعم الإدارة الأمريكية محاربته". 

ومضت بالقول إن "العملية الأمريكية تزامنت مع قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع جميع اليمنيين من السفر والهجرة إلى أمريكا..هذا القرار وضع أكثر من 25 مليون يمني في دائرة الاشتباه بالإرهاب". 

واختتمت كرمان قائلة "على هذا النحو تكافح الإدارة الأمريكية الإرهاب في اليمن وغيرها (..) أنتم لاتكافحون الإرهاب، بل تصنعونه وتمدونه بكل أسباب القوة والبقاء والانتشار". 

وكانت قوات خاصة امريكية قد نفذت عملية إنزال في منطقة يكلا في محافظة البيضاء وسط اليمن، أسفرت عن مقتل ما يقرب من 60 شخص بينهم نساء واطفال.


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تعليقات القراء
242773
[1] شجاعه امراءه ..في زمن اشباه الرجال
الاثنين 30 يناير 2017
علاء | عدن
الم يدين العمليه غيرها حتى عفاش فرح بها ولم يدنها .فمن راى ال17 من المدنين من اطفال ونساء سيذكر مجزرة المعجله والتي تمت بنفس الدوله وساعتها قامت الدنيا ولم تقعد فالمعجله قتل ابريا بجانب متهمين بالقاعده وكل الناس ادانوها وهذا نفس المجزره مع فارق المعجله تمت بصواريخ كروز من البحر واحتمال الخطاء اكبر بينما عملية قيفه بالمواجهه المباشره ..

242773
[2] لان الجنوب المستفيد الوحيد من خدمات امريكا المجانية فتجد الشماليين ينتقدون تدمير الارهابيين
الاثنين 30 يناير 2017
بوحسين | حضرموت
اما من ناحية مقتل نساء واطفال هذه العبوا غيرها يادحابشة ، يعني خلاص مهم نساء واطفال يعني ان يبقوا امنين في حين ان نيرانهم تحرق الجنوب والعالم

242773
[3] تدين كرمان الإرهاب الأمريكي إذا حصل في بلادها (اليمن الشمالي).. ولا تدينه إذا حصل في الجنوب
الاثنين 30 يناير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
بالطبع، كرمان تدين الإرهاب الأمريكي إذا حصل في بلادها (اليمن الشمالي)، ولا تدينه إذا حصل في الجنوب.. فياما عمليات أمريكية إرهابية مماثله حصلت في حضرموت وشبوة وأبين، ولم نسمع كلمة إدانة واحدة تتلفظ بها النوبلية الدحباشية (كرمان).. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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