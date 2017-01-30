هادي يبحث في قطر إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة اليمنية

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية. وفور وصول الرئيس هادي والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي، كان في استقباله وزير الدولة لشئون الخارجية سعادة سلطان المريخي والسفير القطري لدى اليمن محمد الهاجري ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والقائم بأعمال سفارة قطر الدكتور محمد عبدالله الزبيري.

واستقبل أمير قطر الرئيس هادي، في الديوان الأميري، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الرئيس بمواقف قطر الأخوية الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف انطلاقا من الروابط الأخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك، مشيدا بدور قطر في إطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء إسهامات قطر التنموية لليمن ومنها ما يتصل بقطاع الكهرباء، حيث أشاد الرئيس بما قدمته قطر في هذا الصدد، متطلعا إلى استكمال الدعم للإيفاء باحتياجات عدن من الطاقة الكهربائية لمواجهة الصيف القادم.

ووفق وكالة سبأ الرسمية، تم بحث إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي ومواصلة دعم الجوانب الأخرى والالتزامات التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة تجاه اشقاءها اليمنيين .

وشهدت العملة اليمنية الريال، انخفاض حاد أمام العملات الأجنبية، نتيجة عبث مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالبنك المركزي اليمني.

من جانبه عبر أمير قطر عن سروره باستقبال الرئيس هادي، مؤكدا على موقف بلاده الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره في ظل شرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال، إن قطر ستظل على الدوام الى جانب اليمن ومصلحة شعبه وتعمل كل ما تستطيعه لتخفيف من معاناة المواطن اليمني جراء الحرب الانقلابية وأثارها المدمرة.

عقب ذلك عقد الرئيس هادي ومير قطر جلسة مباحثات مغلقه تناولت جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين إضافة إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رافق الرئيس خلال الزيارة كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير الكهرباء عبدالله الاكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.

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