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هادي يبحث في قطر إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة اليمنية

الاثنين 30 يناير 2017 02:06 مساءً
عدن الغد/ الدوحة/ خاص:

وصل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية. وفور وصول الرئيس هادي والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولي، كان في استقباله وزير الدولة لشئون الخارجية سعادة سلطان المريخي والسفير القطري لدى اليمن محمد الهاجري ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والقائم بأعمال سفارة قطر الدكتور محمد عبدالله الزبيري.

واستقبل أمير قطر الرئيس هادي، في الديوان الأميري، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الرئيس بمواقف قطر الأخوية الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف انطلاقا من الروابط الأخوية ووحدة الهدف والمصير المشترك، مشيدا بدور قطر في إطار دول التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء إسهامات قطر التنموية لليمن ومنها ما يتصل بقطاع الكهرباء، حيث أشاد الرئيس بما قدمته قطر في هذا الصدد، متطلعا إلى استكمال الدعم للإيفاء باحتياجات عدن من الطاقة الكهربائية لمواجهة الصيف القادم.

ووفق وكالة سبأ الرسمية، تم بحث إمكانية وضع وديعة نقدية لدعم استقرار العملة الوطنية لمصلحة البنك المركزي ومواصلة دعم الجوانب الأخرى والالتزامات التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة تجاه اشقاءها اليمنيين .

وشهدت العملة اليمنية الريال، انخفاض حاد أمام العملات الأجنبية، نتيجة عبث مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالبنك المركزي اليمني.

من جانبه عبر أمير قطر عن سروره باستقبال الرئيس هادي، مؤكدا على موقف بلاده الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره في ظل شرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال، إن قطر ستظل على الدوام الى جانب اليمن ومصلحة شعبه وتعمل كل ما تستطيعه لتخفيف من معاناة المواطن اليمني جراء الحرب الانقلابية وأثارها المدمرة.

 عقب ذلك عقد الرئيس هادي ومير قطر جلسة مباحثات مغلقه تناولت جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين إضافة إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رافق الرئيس خلال الزيارة كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ووزير الكهرباء عبدالله الاكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي.


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تعليقات القراء
242751
[1] ولا تنسي موضوع المبعديين الجنوبيين ومناقشة موضوعهم مع امير دولة قطر
الاثنين 30 يناير 2017
سامر عدن | عدن
[1] عم عبدربه نرجو فتح موضوع المبعديين الجنوبيين مرة تانيه لامير قطر وخاصه ان الحوتيين وعفاش نهبو مبلغنا الخاص بالمبعديين الجنوبيين من البنك المركزي صنعاء والدي تبرع به امير قطر مشكورا والمقدر ب350 مليون دولار امريكي هبه من الامير حمد بن تميم ال تاني واصبح موضوعنا معلق وبدون حل حتى اليوم وبدون اي اهتمام لا منك ولا من الحكومه اليمنيه مما تسبب بالكتير من معانات المبعديين الجنوبيين لهدا نحن المبعديين الجنوبيين عم عبدربه نرجوك ونطلب منك مرة تا نيه فتح الموضوع مع امير قطر ومن يدري لعلى تكون لحظات تجلي يسخره الله و يعمل الامير على مساعدتنا مرة تانيه في حل موضوعنا وخاصه ان عفاش والحوتيين سرقو قيمة المساعده الاول نامل دالك منك وشكرا

242751
[2] إمارة قطر.. عدو إستراتيجي للشعب الجنوبي
الاثنين 30 يناير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
أمير قطر يعتبر نفسه رئيس دولة كبيرة، ولذلك لم يقابل رئيس الجمهورية اليمنية في المطار.. وإمارة قطر هي عدو إستراتيجي للشعب الجنوبي، فهي كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي دعمت اليمن في حرب غزو الجنوب عام 1994م، ورئيس اليمن الحالي (هادي) هو أحد قادة حرب غزو الجنوب عام 1994م، ولذلك إستقبله أمير المؤمنين القطري الذي لايخفي تأييده لإحتلال اليمن للجنوب بإسم (الوحدة اليمنية) الفاشلة والزائفة والمزوّرة والماكرة والمخادعة، التي بسببها قتل الجيش والأمن اليمني آلاف الجنوبيين (عسكريين ومدنيين)، في حربين عدوانيتين غزا فيها الجنوب ودمّر دولته، عام 1994م وعام 2015م.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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