الوزير الحالمي يعزي في وفاة فقيد الوطن علي باهارون
السبت 28 يناير 2017 05:09 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
بعث معالي وزير النقل الأستاذ مراد الحالمي فجر يوم السبت برقية عزاء ومواساة إلى أسرة المناضل وفقيد الوطن علي باهارون وكافة أسرة آل باهارون وذلك في وفاة الشخصية الوطنية والنضالية علي حسن باهارون .
وثمن الوزير الحالمي المواقف البطولية والنضالية التي سطرها الفقيد باهارون خلال مسيرته النضالية والوطنية .مؤكداً أن رحيل الشخصية الوطنية باهارون مبكراً يعد خسارة كبيرة على الوطن .
مشيراً الى أن الفقيد كان من أولئك القلائل الذين وضعوا بصمات ساطعة في الحركة النضالية والتجارية والثقافية على حداً سوأ .
وعبر وزير النقل عن خالص تعازيه ومواساته القلبية والصادقة إلى أسرة وأقارب فقيد الوطن بهذا المصاب الجلل .
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه وكافة رفاقه المناضلين الصبر السلوان .
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