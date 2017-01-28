منع أول مواطن يمني من السفر لأمريكا عبر مطار القاهرة بمصر
السبت 28 يناير 2017 04:43 مساءً
عدن الغد/ متابعات:
عدن الغد/ متابعات:
أفادت مصادر في مطار القاهرة الدولي إن يمنيا وخمسة عراقيين، منعوا اليوم السبت، من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية كانت في طريقها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك إثر قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبعة دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة الامريكية، بينها اليمن.
وقالت وكالة "رويترز" أن الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة أعيدوا إلى بلدانهم.
وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر بمطار القاهرة الدولي إن الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.
والدول الممنوعة من دخول مواطنيها أمريكا، هي: اليمن، العراق، سوريا، ليبيا، الصومال، السودان.
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