مصدر: الحكومة الأردنية لم توافق بعد على عقد مباحثات يمنية على أراضيها
عمان (عدن الغد) خاص:
قال مصدر خاص بالعاصمة الأردنية "عمان" أن بلاده لم تعطِ موافقة لعقد لقاء بين الأطراف اليمنية على الأرض الاردنية.
وأكد المصدر ، أنه لا يوجد أي "طلب مكتمل" لعقد لقاء للأطراف اليمنية في عمان، مشيرا في الوقت ذاته الى أن بلاده مع أي جهد ينهي الأزمة في اليمن.
وأضاف المصدر أن "الأردن وافق للمبعوث الأممي الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد من حيث المبدأ على عقد أي ندوة أو اجتماع يسهم في حل الأزمة اليمنية شريطة أن يتم التنسيق مع السلطات الأردنية كل حالة بحالتها"، مشيرا الى أن المبعوث الأممي لم يقدم أي "طلب مكتمل" وأن الأردن لم يعطِ أي موافقة حتى الآن لعقد لقاء بين الأطراف اليمنية.
وكان المبعوث الأممي الى اليمن إسماعيل ولد الشخ قد ذكر في إحاطته لمجلس الأمن الخميس الماضي، أن فريق العمل في مكتبه أتم كل الترتيبات الخاصة للاجتماع التحضيري والذي يشمل ورشة عمل مدتها خمسة أيام يحضرها ممثلون من طرفي النزاع للخروج بخطة عملية مشتركة تضمن تقوية وقف الأعمال القتالية وعدم تعرضه لأي خرق من أي طرف.
وأشار المبعوث الأممي الى موافقة الحكومة اليمنية الشرعية على إرسال ممثليها للمشاركة في هذه الدورة، متمنياً أن يؤكد وفد (الحوثيون) وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حضور ممثليهم.
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