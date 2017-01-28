تقرير دولي: تحالف الانقلاب يملك أسلحة متطورة

ذكرت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن لجنة العقوبات على اليمن في مجلس الأمن الدولي أبلغت المجلس في تقرير داخلي أن الحوثيين يستمرون في مهاجمة المدن الحدودية السعودية باستخدام صواريخ باليستية قصيرة المدى وقذائف يصل مداها إلى ٣٠٠ كيلومتر.

وأكد التقرير وفق ديبلوماسيين اطلعوا عليه أن تحالف الحوثي– صالح يستخدم في شكل متزايد أسلحة نوعية مطورة لم تكن موجودة في اليمن سابقاً، تهرّب إليه سراً عبر طرق حدودية.

في الوقت ذاته، ذكرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صباح أمس صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران السعودية، وتم اعتراض الصاروخ وتدميره في الجو من دون أضرار.

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