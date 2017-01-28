وزير المغتربين: 465 ألف يمني مخالف في السعودية ولا يوجد استثناء لليمنيين من رسوم الوافدين

قال وزير المغتربين المهندس علوي با فقيه، إن الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين, مؤكداً عدم استثناء اليمنيين المقيمين في السعودية من رسوم الوافدين التي أقرتها المملكة مؤخراً.

واعتبر با فقيه ان ما يتداول في مواقع التواصل من استثناء للمقيمين اليمنيين بالسعودية مجرد اجتهادات إعلامية.

وأكد الوزير لصحيفة "عكاظ" السعودية: "إن الحكومة اليمنية لم تُبلغ بأي إجراءات لاستثناء اليمنيين من رسوم المرافقين، موضحاً أن آلاف اليمنيين دخلوا السعودية عقب اندلاع حرب استعادة الشرعية"، مشيراً إلى أن 465 ألف يمني، كانوا يقيمون في السعودية بطرق غير نظامية.

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