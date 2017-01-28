الحكومة اليمنية: من يوم غد سنواصل إرسال مرتبات الجهات التي سلمت كشوفاتها في صنعاء

قالت الحكومة اليمنية أنها ملتزمة بصرف مرتبات المدنيين العاملين في المؤسسات غير الايرادية أياً كان عددها، وذلك عبر شركة الكريمي وبنك التسليف الزراعي، وربما مؤسسات مصرفية ومرتبات فروع الوزارات الأخرى في صنعاء

وأوضح رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر "أن الحكومة وبتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ستقوم يوم غدا –الأحد- القادم بإرسال مرتبات المرافق التي تجاوب مدرائها مع نداء الحكومة، وقاموا بإرسال كشوفات الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2014م، بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات".

وأضاف بن دغر: "نحن عازمون على تشغيل المحطة الغازية في مأرب، وهي تحتاج لبعض المال لكي تعمل من جديد، وتنير بيوتنا بعد فترة من الظلام الذي أصابنا بسبب الانقلاب على الشرعية".

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