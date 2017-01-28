عاجل : مقتل قائد الحزام الأمني بلودر بكمين مسلح و3 من مرافقيه

قتل قائد الحزام الامني بمدينة لودر و3 من مرافقيه بكمين مسلح ظهر يوم السبت .

وقال مصدر امني لعدن الغد ان رشدي حسين العلواني قتل برصاص مسلحين يعتقد انهم من القاعدة نصبوا كمينا لطقم كان على متنه في طريقه إلى عدن .

وبحسب المصدر فقد تعرضت سيارة العلواني لكمين بالقرب من منطقة امصرة -جحين حيث فتح مسلحون النار على سيارة العلواني ومرافقيه.

واسفر اطلاق النار عن مقتل 3 من مرافقي العلوني وهم ماجد احمد صالح ذيبان - محمد الخضر حمصان - الخضر عبدالناصر الصاد.

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