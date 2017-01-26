اعلان أسماء الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية بمنطقة الخبر بالسعودية

أعلنت جالية أبناء الجنوب في محافظة الخبر مساء الأربعاء عن الهيئة الرئاسية للجالية بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية برئاسة أحمد قاسم العيسائي .

و أقيم حفل الإشهار بحضور رئيس الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية عبدالله الحضرمي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في المنطقة الشرقية ويتقدمهم الشيخ عوض بن سالم القميشي مسئول العلاقات العامة بالجالية الجنوبية بمحافظة الجبيل وسمير خالد الملوي الضالعي نائب رئيس الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية مسئول العلاقات العامة بالجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية المقدم /محمد علي الكاميرا والأستاذ صالح الهاشمي ....

أفتتح اللقاء بآية من الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيبيه ألقاها رئيس الجالية الجنوبية في الخبر الأستاذ العيسائي رحب فيها في الضيوف الكرام وأوضح للجميع بضرورة الحفاظ على الركائز الثلاث في الثورة الجنوبية وهي التصالح والتسامح والتضامن .

و ألقى رئيس الجالية بالشرقية الشيخ / عبدالله الحضرمي كلمته أكد فيها على ضرورة مد جسور التواصل بين أبناء الجنوب وحثهم على الحفاظ على أرض المملكة وقوانينها وان يكونوا عونا للسلطة في هذا البلد الطيب ويعتبرونه كما وطنهم الجنوب .

وقال الحضرمي نحن جزء لا يتجزأ من التحالف العربي ضد محور الشر ومليشيات الحوثي وصالح الإجرامية وأثنى على دور المملكة وملك الحزم وعلى دور الإمارات وقال لا يمكن أن ينسى شعب الجنوب هذه المواقف والتي تبين أن الجنوب ودول الخليج قلعة واحدة متماسكة ستتحطم عليها أطماع الغزاة . وقال الشيخ عبدالله الحضرمي أن المقاومة الجنوبية والتحالف العربي والشرعية هي عبارة عن شكل مثلت كلا قوائم المثل مهمة اذا اختل أحد زوايا المثل اختل المثلث بأكمله.

ثم أعلن بعد ذلك عن أسماء الهيئة الإدارية للجالية الجنوبية في الخبر :

1- أحمد قاسم العيسائي رئيسا

2- أحمد سقاف العولقي نائبا للرئيس

3- غسان علوان الناخبي أمينا عاما

4- سمير عبادي دائرة العلاقات العامة

5- صالح عفيف الرشيدي دائرة الثقافة .

6- جلال النقيب الضالع دائرة الرياضة

7- وضاح بن عطية الدائرة الاعلامية

8- علي قاسم حسين مسؤول مالي

9- محمد الناخبي عضو مستشار

10 - عبدالله المرشدي عضو

11- رمزي عباس عضو

12- كمال عبادل عضو

وبعد الإعلان جرى نقاش مستفيض تحاور فيه كل الحاضرين رئيس الجالية بالشرقية والخبر ثم بعد ذلك أخذ الحاضرون صور تذكارية للحاضرين .

يذكر أن الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية هي المنطقة السابعة الذي يعلن فيها إدارة موحد في عموم مناطق الشرقية برئاسة الشيخ عبدالله الحضرمي الذي لعب دور كبير في أشهرها هذا وقد لعبت الجالية الجنوبية بالمنطقة الشرقية دورا كبيرا وفعالا في دعم الثورة والمقاومة الجنوبية في مواجهتها لمليشيات الحوثي وصالح المدعومة من إيران .

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