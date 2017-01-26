من بينها اليمن.. المجاعة تضرب 4 دول حول العالم

ذكرت إحدى منظمات المتخصصة في الولايات المتحدة ، أن مستويات الجوع العالمية قد ارتفعت في نيجريا والصومال وجنوب السودان واليمن يواجهون خطر المجاعة مع وجود 70 مليون شخص في حاجة ماسة للغذاء .

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر للمجاعة، إن هناك أناس في 45 دولة غير قادرين على إطعام أنفسهم بسبب الصراعات.

كما ذكرت في بيان لها أن النطاق الجغرافي لاحتياجات المساعدة الغذائية الطارئة المتوقعة خلال عام 2017 لم يسبق له مثيل في العقود الأخيرة".

ففي شمال شرق نيجيريا، حيث تعرضت لتمرد مستمر منذ سبعة اعوام من قبل جماعة بوكو حرام المتطرفة، فان الدراسة التي تدعمها الامم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى توقعت ان المجاعة التي حدثت في عام 2016، ويمكن أن تستمر.

وقالت الشبكة ان اليمن وجنوب السودان، نظرا للصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية يمكن ان يكون هناك مجاعة محتملة في عام 2017.

وفي الصومال فندرة الأمطار تهدد بحدوث مجاعة مثل التي حدثت في 2011 وادت الى مقتل 260,000 شخص.

وأضافت الشبكة ان ثلث الـ70 مليون شخص الذي هم في حاجة ماسة للمساعدات الطارئة يعيشون في أربع دول هم اليمن وسوريا وجنوب السودان ومالاوي.

في الثلاث الدول الأولى أدى الصراع الى اضطراب التجارة وقلة وصول المساعدات الإنسانية أما بالنسبة لمالاوي فإن الأمر يعود الى ندرة الأمطار.

كما ان ظاهرة النينيو، أو ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادئ، في عام 2016، تليها النينيا، التي تتميز بدرجات الحرارة الباردة بشكل غير عادي في المحيط الهادئ الاستوائي، في عام 2017 تسبب مشقة في منطقة القرن الأفريقي وجنوب أفريقيا.

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