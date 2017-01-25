سكان : دوي انفجار عنيف شمال مدينة شقرة الساحلية بأبين

الحوار الوطني هو الحجة القوية الوحيدة التي سجلها اليمنيون على تاريخهم المكتض بالصراعات والمليء بالحروب
عندما منعت "إسرائيل" الأذان في مساجد القدس نوفمبر العام الماضي صدحت كنائس فلسطين بالأذان! في تعز تم
من العيب على صحافة مستقلة فكرا وحسا ووطنيا واداريا وماليا كما هي في نظر محيبها وفراءها ؟! ان تكون خاضعة لرقيب
- أن ما دفعني للكتابة تساؤل عن موقف الحراك في شبوة من صورة علم الوحدة على خلفية صورة في مكتب محافظة شبوة
لم أتمكن من حضور العرض الجماهيري الخاص بمسرحية "صرف غير صحي"، آخر العروض المسرحية الجماهيرية الحية التي
قالوا فجروا قباب أثرية تاريخية بتعز ..ليش ؟ قالوا القبور بدعة وليست في الاسلام .
قالوا إعتداء على حفل مدرسي
شيء مؤسف أن نرى شرفاء الجنوب وهم يفترشون الأرصفة والشوارع في منظر مهين لكرامتهم وانسانيتهم والفاسدين
كل الشواهد التي نراها امام اعيننا تؤكد ولامجال للشك في ذلك بان ابناء ابين من جميع القبائل من المحفد حتى رصد
حثنا اسلامنا الحنيف على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحثنا على تقديم النصيحة وحثنا على تقوى الله في
سارت بنا عجلات المركبة إلى مدينة المحبة والعشق إلى الشحر والتي تعني بهجة الفجر أو النور أو الضوء وهي
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