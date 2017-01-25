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أخبار وتقارير

مسلحون يفجرون مبنى الأمن السياسي بتعز

الأربعاء 25 يناير 2017 06:18 صباحاً
تعز /عدن الغد /خاص:


فجر مسلحون من المقاومة بتعز مبنى الامن السياسي بمحافظة تعز اليمنية.
ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وقال سكان محليون ان مسلحين اقتحموا المبنى ولغموه وقاموا بتفجيره.
ويعتقد ان عناصر على صلة بتنظيم القاعدة هي من قامت بذلك.
وجاء التفجير عقب ساعات من إشتباكات بين عناصر المقاومة.


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مسلحون يفجرون مبنى الأمن السياسي بتعز
فجر مسلحون من المقاومة بتعز مبنى الامن السياسي بمحافظة تعز اليمنية.ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.وقال سكان محليون ان مسلحين اقتحموا المبنى ولغموه




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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