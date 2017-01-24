قناة الجزيرة: تقرير أممي يكشف تورط صالح ونجله بجرائم غسل أموال وتحويلات مشبوهة

أعلنت قناة الجزيرة عن حصولها على نسخة كاملة من مسودة تقرير لجنة العقوبات الأممية ضد معرقلي التسوية السياسية باليمن.

وكشفت القناة في تقرير لها عن أبرز ما تضمنته مسودة التقرير الذي قالت انه أكد تمكن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين من الحصول على أسلحة إيرانية نوعية وتورط نجل صالح بجرائم غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة عبر أسماء شركات وهمية خلال فترة حكم والده.

وأوضحت الجزيرة، ان مسودة التقرير الأممي للجنة العقوبات كشفت عن تورط نجل صالح ايضا بعمليات تسهيل لوالده في الحصول على مصادر أموال استخدمت في زعزعة الاستقرار ودعم أنشطة مشبوهة باليمن.

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