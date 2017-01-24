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اندلاع اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة بتعز

الثلاثاء 24 يناير 2017 08:20 مساءً
تعز ((عدن الغد)) خاص:

اندلعت يوم الثلاثاء اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة من المقاومة اليمنية بمحافظة تعز.

وقال شهود عيان لعدن الغد ان مسلحين يتبعون رجل الدين ابوالعباس واخرين يتبعون القيادي غزوان المخلافي تبادلوا اطلاقا للنار وسط شارع جمال وسط المدينة .

وانتشرت مجاميع مسلحة وسط المدينة وسيطرت على عدد من الشوارع وقال مسلحون انهم يطاردون اتباع المخلافي .

وجاءت الاشتباكات عقب قيام مجاميع تابعة للمخلافي باختطاف احد اقارب ابو العباس من مشفى حكومي بحي المسبح وسط المدينة .

وتلقي هذه الاشتباكات بظلالها على سير معارك تقودها المقاومة ضد القوات الموالية للحوثيين وصالح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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