مقتل قيادي حوثي بعد إفشال المقاومة لهجوم شنته المليشيات في عسيلان

قتل القيادي في مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية المدعو "ابو رعد" ، و 12 اخرين، اثناء هجوم فاشل شنته المليشيات على مواقع المقاومة الجنوبية بمنطقة طوال السادة في عسيلان بمحافظة شبوة.

مصادر محلية في مدينة عسيلان قالت ان مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية شنت هجوم عنيف على موقع طوال السادة الذي تسيطر عليها المقاومة الجنوبية في ساعات متأخرة من مساء امس.

وأكدت المصادر مقتل القيادي ابو رعد قائد جبهة الصفراء و 12 اخرين واصابة 18 من افراد المليشيات اثناء تصدي ابطال المقاومة الجنوبية وافشالهم الهجوم.

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