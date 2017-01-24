مناشدة للرئيس هادي والوزير بن بريك .. المقاوم الشاب - شيخ خالد شيخ .. رصاصة حوثية الزمته فراشه مشلولا .. فمن ينصفه ياوطن !!

لولا تضحياتهم ما كنى اليوم نتنفس الحرية في عدن والجنوب عامة .. فقد قدموا الفداء دون

سابق انذار .. حينما نادتهم الأرض بأن هناك نشاز قادمون من الشمال لايعرفون إلا الهنجهية

المقيتة ويبحثون عبرها عن ثبات في أرض الجنوب ليعبثون بها ويحتلونها برغبة شيطانية .

هم شباب عدن والجنوب .. صناع الحدث في وجه آلة الحرب العفاشية الحوثية التي ارادت

تغيير خارطة الحياة التي نعيشها فجاءت من بعيد .. هم شباب الأرض وروحها التي انتفضت لأجل

الدين ولاجل سكان عدن وجمالها وأخلاقها ونبضها ..هم الذي غيروا وجهة التاريخ وحملوا

السلاح للمرة الاولى ليسطروا أروع الملاحم البطولية ..هم الروح التي رفضت الانحناء

والعبودية وقدمت الفداء .. فروو الأرض واستقاموا صفا باجساد عارية وأقدام حافية ،

واعلنوا أن لا مكان لتلك الشرذمة الشيطانية التي جاءت من بعيد لتسكن أرضنا.

المقاوم الشاب الجريح المشلول المقعد على الفراش (شيخ خالد شيخ) .. واحدا من كثير من

الشباب الذين تجاهلت السلطة ما قدموه فتركوا للجدران المغلقة في منازلهم بعيدا عن

حقوقهم التي هي اقل ما يقدم لهم ردا للجميل الذي قدموه ورهنوا فيها حياتهم فسقط من سقط

شهيدا وبقى من بقى مصابا ينتظران يجد سكة التعافي بفضل الله ثم بأحقية علاجه من قبل

السلطات التي جاءت لتنال كل شيءبينما هولاء لا يعلم بهم أحد .

حقيقة عندما نقف على هذه الحالات نتسأل كيف يكون لضمائر القائمون على شأن الجرحى ، في

هذه المناظر التي تبكي لها القلوب وفقا لما قدموه هؤلاء الشباب لاجل عدن ولدحر الغزاة

الجدد ..كيف بالله يرضى من لديه ضمير حي .. أن يبقى الشاب شيخ خالد شيخ ، مرميا على

فراشه مقعدا أمام دموع امه وأبيه وأخوته وهم يعجزون على فعل شيء أمام ظرفهم الصعب الذي

زادهم شيخ اضعافا ..فهو الضنى الذي يزين حياتهم وحين جاءت الحرب قدموه فداء برفقة شباب

عدن والجنوب ، لتعود الحياة ونعيش ما نعيشه اليوم ، بعدما كانت عدن قد سكنها الأشباح

وغزاة الهمجية .

صاحب الـــ 25 عاما .. ينتظر على فراشه أن يطرق أحد بأبه ليزف له بشرى تنسيه ألمه

واحزانه التي تفرض بفعل حاله الصعب بعدما قدم حياته وسقط مصابا في معركة تحرير معاشيق

برفة زملائه بتاريخ 2015/7/22 تم اسعافه الى مستشفى صابر وإدخاله قسم العمليات مباشرة

واستئصال الطحال واجراء عمليه للكلية اليسرى من قبل الجراح عبدالله السيد .. هو يعاني

بفعل الاصابة في الفقره 11 و12 من العمود الفقري ، من شلل نصفي أقعده الفراش منذ

التحرير للارض.

حالة شيخ وآخرون ممن قدموا الفدا ..عيب في حق الضمير .. وعيب ان يبقى لها الجحود من

قبل من تسلموا السلطة وكان البعض منهم بين أحضان زوجته ...وعيب في حق ضمير الوطن الذي

ضحى هولاء لأجله دون حسابات ضيقة ،، فهبوا بما امتلكوه من الشجاعة فحلموا السلاح ودافعوا

عن الكرامة وصمدوا حتى لحظات التحرير التي سقط فيها شيخ في معركة تحرير قصر معاشيق

برصاصة حوثي حقير .. وظل ساقطا حتى اليوم.

شيخ .. هو حفيد للمناضل شيخ سميح الذي عرف في سنوات النضال المسلح قبل ان يكون كادرا

وطنيا في مشوار حياته الذي امتد طويلا قبل ان يتوفاه الله .. فهل من ضمير ورسالة تصل الى

رئيس الجمهورية والوزير هاني بريك وكل من ينتمي للوطن لينال شيخ حقه في علاج وسفر الى

الهند لعل الشافي يشفيه بعدما زادت أوجاعه بفعل التقرحات التي أصابت جسده الملقى على

الفراش لشهور طويلة .. أملنا في الله سبحانه وتعالى وفي الخيرين على أرض الوطن الجنوبي ..

ليكون مرسال الإنسانية والضمير .. في لفتة لشاب في مقتبل العمر خرج تلبية لنداء الجهاد

في وجه المغتصب الذي قتل كل شيء في عدن .. يارب أجعل هذه السطور رسالة شاب يتوجع

ويحتاجك لتكون معه .. فسخر له الأسباب .. فقد أقفل الجميع أبوابه وترك الحسرة والدموع

للشاب شيخ ولأهله.

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