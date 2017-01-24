MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 24 يناير 2017 01:14 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الخلاقي: تحية للمقاتلين الأبطال الذين اقتحموا المخا وحققوا هذا الانتصار النوعي والسريع و المهمة الملحة الآن هي تعزيز ما تحقق من نصر
أخبار وتقارير

الخلاقي: تحية للمقاتلين الأبطال الذين اقتحموا المخا وحققوا هذا الانتصار النوعي والسريع و المهمة الملحة الآن هي تعزيز ما تحقق من نصر

د. علي صالح الخلاقي
الثلاثاء 24 يناير 2017 12:51 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

استضافت قناة العربية في نشرة الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24يناير2017م الأكاديمي والمحلل السياسي د.علي صالح الخلاقي ، وكان السؤال الأول عن عملية الرمح الذهبي التي تواصل تقدمها على الساحل ..وماذا بعد المخا؟ هل هناك استمرار لهذه العملية "الرمح الذهبي" أم اننا سنشهد عملية أخرى خصوصاً لتحرير  واستعادة الحديدة الحديدة؟، وقد أجاب بقوله:

نترحم أولاً على الشهداء وندعو بالشفاء للجرحى ونزف بشرى هذا النصر مع ألف تحية للمقاتلين الأبطال الذين اقتحموا مدينة وميناء المخا وحققوا هذا الانتصار النوعي والسريع على فلول مليشيات الحوثيين وتتم الآن تصفية ما تبقى من جيوب ومن قناصة في بعض أطراف المدينة ، والمهمة الملحة الآن هي تعزيز الحماية لما تحقق من نصر. أما ما هي المهمة القادمة فبات هذا واضحاً من تصريحات القيادة العسكرية ومن الخطط المعدة الآن بعد أن تم إعداد وتدريب القوات لمواصلة لاستكمال تحرير ما تبقى من الشريط الساحلي الغربي والوصول إلى ميناء الحديدة لقطع متنفسات تهريب الأسلحة وتأمين الملاحة الدولية.

يعني أن الحديدة ستكون المرحلة القادمة من عملية الرمح الذهبي، هل هذا صحيح؟

لا شك أن الحديدة هي من الأهداف الاستراتيجية ولكن قبل الحديدة هناك الطريق إلى الحديدة عدة نقاط وتجمعات ومراكز ستكون هي البدء، واعتقد أن هذا الأمر قد طُرح في غرفة العمليات ويتم الاعداد الآن لهذه العمليات خاصة مع إحراز هذا النجاح والانهيار السريع لقوات مليشيات الحوثية التي لا مجال لها للهروب هناك لأنها لا تحتمي باية نتوءات جبلة كما هو الحال في المناطق الجبلية ، بل تكون مكشوفة لضربات الطيران ولضربات المدفعية والأسلحة الأخرى من البر والبحر والجو وهذا ما يعرضها للمزيد من الخسائر والانهيار.

إذا الأمور سالكة باتجاه الحديدة، ولكن اسمح لي بسؤال أخير بالشق السياسي : لماذا كل هذا العتب من الحكومة اليمنية على ولد الشيخ أحمد ، مع العلم بأنه رفض لقاء شخصيات من الحكومة التي أعلنها الانقلابيون في صنعاء؟

اعتقد أن العتب في محله، فالمبعوث الأممي مُلزم بدوره كوسيط في اللقاء بالأطراف المعنية بمثل هذه اللقاءات والحوارات وأي خروج عن هذا الأمر مع أطراف تمثل الانقلابيين وخطواتهم الأحادية لا شك أنه يؤثر على مستقبل السلام وعلى دوره كوسيط أممي ومن حق السلطة الشرعية أن تبدي مثل هذا الاعتراض.


المزيد في أخبار وتقارير
تشييع مهيب لجثمان الشهيد راجح الضحاك في العاصمة عدن
شيعت جموع غفيرة من أبناء مديرية حالمين والعاصمة عدن جثمان الشهيد راجح مساعد الضحاك رحمه الله في مقبرة الممدارة يتقدمهم أسرة وذوي الشهيد وشخصيات رسمية
الخلاقي: تحية للمقاتلين الأبطال الذين اقتحموا المخا وحققوا هذا الانتصار النوعي والسريع و المهمة الملحة الآن هي تعزيز ما تحقق من نصر
استضافت قناة العربية في نشرة الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24يناير2017م الأكاديمي والمحلل السياسي د.علي صالح الخلاقي ، وكان السؤال الأول عن عملية الرمح
بعد تعرضهم لغارة خاطئة من طيران التحالف.. ارتفاع عدد الشهداء من مرافقي قائد لواء زائد
ارتفعت حصيلة الشهداء من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زايد ليلة امس الى 8 شهداء بعد الغارة الجوية الخاطئة التي تعرضوا لها في الجبهة الغربية بكهبوب.




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
قناة الحدث تبث مشاهد للمدرعات العسكرية وهي ترفع الرايات الجنوبية والخليجية في منطقة المخا
شطارة : هادي خسر أقوى أذرعته والمخلافي يرفض الاعتراف بمبنى الخارجية بعدن
شهود : قتلى من المقاومة بغارة جوية بمحيط كهبوب
اول فيديو لمدينة المخا عقب تحريرها من ميليشيا الحوثي
قائد ميداني : القوات الجنوبية تدخل ميناء المخا وتسيطر عليها بشكل كامل
مقالات الرأي
لو تسنى لجوزيف باربيرا مبتكر شخصيتي مسلسل توم وجيري الذي وإن كابرنا لا زلنا نتابعه مع أحفادنا إلى اليوم بنفس
في لقاء ودي جمعنا ليلة أمس بألاخ محسن محمد بن فريد الامين العام لحزب رابطة أبناء الجنوب الحر... وألأخ الناشط
ما يزال الطرف الانقلابي يمتلك الكثير من المزايا التي يمكن أن تساهم في مدر عمر مواجهته أهمها ميزتان تشكلان
يبدو أن النخبة السياسية بالثورة الجنوبية( الحراك الجنوبي) -أو بعضها - ما تزال أسيرة عواطفها السياسية الساذجة
ان صناعة الانتصارات العسكرية حتى بأقل الأدوات والامكانيات امام جيوش الأعداء الكبيرة عدة وعددا المتدربة
الإرتفاع ليس سهلا! لم أتخيل أن هناك من لا يزال يعتقد أن ثورة الشباب ١١ فبراير السلمية هي سبب كوارث ما تعيشه
هل ادرك الحوثيون وصالح حتى الان ماذا يعني تخريب الدولة وتسليمها للمليشيات ؟   هل ادركوا ماذا يعني الانقلاب
الرمح الذهبي بدا ينغرس في صدور الانقلابيين.. وفرسان هذا الرمح.. الرمز.. الذي اطلقه فخامة الهادي المنصور.. هم من
تلقيت عدداً من الاتصالات على مدى الثلاثة ايام الاخيرة من شخصيات عدنية  معتبرة اضافة الى عدداً  اخر من
  شنت صحيفة الخليج الاماراتية هجوم حاد على من اسمتهم الاخوان المسلمين متمثلين في حزب التجمع اليمني للإصلاح
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودة
مبارك المولودة "فرح" يا خالد عبدالله باحاج
وفيات
وفاة رجل الاعمال احمد شيخ
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017