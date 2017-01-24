بعد تعرضهم لغارة خاطئة من طيران التحالف.. ارتفاع عدد الشهداء من مرافقي قائد لواء زائد

أحد الجرحى من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي

ارتفعت حصيلة الشهداء من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زايد ليلة امس الى 8 شهداء بعد الغارة الجوية الخاطئة التي تعرضوا لها في الجبهة الغربية بكهبوب.

واكدت المصادر عدم اصابة العميد عبدالغني الصبيحي بالضربة الجوية بينما سقط 8 شهداء وعشرات الجرحى من مرافقيه.

أسماء الشهداء:

1-ثوار عبدالرحيم العطري

2-حامد علوي راجح العطري

3-صابر علي احمد الزنقري

4-صامد عبدة العطري

5-فاروق سعيد احمد الزنقري

6-فاروق عوضي العطري

7-سمير سيف حسن العطري

8منصور هادي الزنقري

*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي