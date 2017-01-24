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بعد تعرضهم لغارة خاطئة من طيران التحالف.. ارتفاع عدد الشهداء من مرافقي قائد لواء زائد

أحد الجرحى من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي
الثلاثاء 24 يناير 2017 12:30 مساءً
الصبيحة (عدن الغد) خاص:

ارتفعت حصيلة الشهداء من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زايد ليلة امس الى 8 شهداء بعد الغارة الجوية الخاطئة التي تعرضوا لها في الجبهة الغربية بكهبوب.  

واكدت المصادر عدم اصابة العميد عبدالغني الصبيحي بالضربة الجوية بينما سقط 8 شهداء وعشرات الجرحى من مرافقيه.

أسماء الشهداء:

1-ثوار عبدالرحيم العطري

2-حامد علوي راجح العطري

3-صابر علي احمد الزنقري

4-صامد عبدة العطري

5-فاروق سعيد احمد الزنقري

6-فاروق عوضي العطري

7-سمير سيف حسن العطري

8منصور هادي الزنقري 

 

*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي


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بعد تعرضهم لغارة خاطئة من طيران التحالف.. ارتفاع عدد الشهداء من مرافقي قائد لواء زائد
ارتفعت حصيلة الشهداء من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زايد ليلة امس الى 8 شهداء بعد الغارة الجوية الخاطئة التي تعرضوا لها في الجبهة الغربية بكهبوب.




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