بعد تعرضهم لغارة خاطئة من طيران التحالف.. ارتفاع عدد الشهداء من مرافقي قائد لواء زائد
أحد الجرحى من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي
الثلاثاء 24 يناير 2017 12:30 مساءً
الصبيحة (عدن الغد) خاص:
الصبيحة (عدن الغد) خاص:
ارتفعت حصيلة الشهداء من مرافقي العميد عبدالغني الصبيحي قائد لواء زايد ليلة امس الى 8 شهداء بعد الغارة الجوية الخاطئة التي تعرضوا لها في الجبهة الغربية بكهبوب.
واكدت المصادر عدم اصابة العميد عبدالغني الصبيحي بالضربة الجوية بينما سقط 8 شهداء وعشرات الجرحى من مرافقيه.
أسماء الشهداء:
1-ثوار عبدالرحيم العطري
2-حامد علوي راجح العطري
3-صابر علي احمد الزنقري
4-صامد عبدة العطري
5-فاروق سعيد احمد الزنقري
6-فاروق عوضي العطري
7-سمير سيف حسن العطري
8منصور هادي الزنقري
*من ميثاق عبده سعيد الصبيحي
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