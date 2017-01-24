وزارة الدفاع الأمريكية تعلن مقتل قيادات من القاعدة في اليمن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن باستهداف مركز عمليات للتنظيم في اليمن، بغارات جوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيس بمؤتمر صحافي، إن الغارات نفذت على مدى ثلاثة أيام من الجمعة 20 إلى يوم الأحد الموافق 22 يناير الجاري، دون أن يقدم معلومات حول موقع غرفة العمليات المستهدفة.

ومنذ عدة سنوات تقوم طائرات بدون طيار تتبع الجيش الامريكي بتنفيذ عمليات قصف جوي لمواقع تنظيم القاعدة باليمن أسفرت عن مقتل العشرات من التنظيم من بينهم قيادات بارزة.