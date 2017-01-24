ال مرعي : الإصلاح جزء من الشرعية ولكنه لم يبذل اكثر من 10% من الجهد مقارنة بحجمه وقدراته
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:34 صباحاً
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
الرياض ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي والمحلل السعودية البارز (إبراهيم آل مرعي ) ان حزب الاصلاح جزء من الشرعية في اليمن ولكنه لم يبذل اكثر من 10% من الجهد مقارنة بحجمه وقدراته.
وكان ال مرعي يعلق على التطورات الاخيرة في اليمن على حسابه بتوتير .
واضاف ال مرعي قائلا :" تحرير المخا نجاح تكتيكي هام جداً، يجب المحافظة عليه، وهو أهم نجاح للشرعية وللتحالف خلال 3 أشهر الماضية.
وتابع قائلا :" امامعالي الفريق علي محسن فهو الساعد الأيمن للرئيس هادي والمعين من قبله،ويجب أن يقف الجميع مع قرارات الرئيس وتوجيهاته في هذه المرحلة الحرجة.
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