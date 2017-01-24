سياسي يمني : دولة الكويت من الدول القليلة في العالم التي لا تربط بين العمل الإنساني الذي تقدمه دون منٍ ولا أذى والمواقف السياسية ولا تضع اشتراطات مسبقة

قال سياسي يمني بارز ان دولة الكويت من الدول القليلة في العالم التي لا تربط بين العمل الإنساني الذي تقدمه دون منٍ ولا أذى والمواقف السياسية ولا تضع اشتراطات مسبقة.

واكد مصطفى النعمان وهو وكيل وزارة الخارجية سابقا في مقال له منشور بصحيفة الراية القطرية يوم الثلاثاء ان الكويت لا تضع اشتراطات مسبقة غير ضمان نزاهة التنفيذ ووصول المساعدات الى مستحقيها

وقال انها ظلت تقدم المساعدات لكافة الدول في قارات الأرض دون ضجيج ولا تضخيم، وواقع الحال ان امير الكويت الشيخ صباح الأحمد انفرد بوضع بصماته على السياسة الخارجية لبلاده منذ عقد الستينات وظل راعيا لها عبر الابتعاد بالكويت عن الصراعات الخارجية ولعب أدوارا تاريخية في حل الكثير من الخلافات التي نشبت بين دول عربية ومن ضمنها اليمن .

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