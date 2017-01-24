سكان : سيارات بمكبرات صوت تدعو المواطنين في صنعاء للتوجه لجبهات القتال

قال سكان محليون يقطنون في العاصمة اليمنية صنعاء ان سيارات مزودة بمكبرات صوت طافت عدد من شوارع المدينة يوم الثلاثاء لحث الاهالي على الالتحاق بجبهات القتال .

وقال شاهد عيان من حي الصافية لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف ان السيارات طافت الحي مطالبة الاهالي بالتوجه لمعسكرات تجنيد بضواحي المدينة للتوجه صوب جبهات القتال .

ويعكس هذا التحرك حالة الضعف التي باتت تعاني منها جبهات ميلشيا الحوثي في شمال اليمن خصوصا بعد خسارتها لمديرية المخا الساحلية.