سكان : سيارات بمكبرات صوت تدعو المواطنين في صنعاء للتوجه لجبهات القتال
الثلاثاء 24 يناير 2017 10:11 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
قال سكان محليون يقطنون في العاصمة اليمنية صنعاء ان سيارات مزودة بمكبرات صوت طافت عدد من شوارع المدينة يوم الثلاثاء لحث الاهالي على الالتحاق بجبهات القتال .
وقال شاهد عيان من حي الصافية لمحرر "عدن الغد" عبر الهاتف ان السيارات طافت الحي مطالبة الاهالي بالتوجه لمعسكرات تجنيد بضواحي المدينة للتوجه صوب جبهات القتال .
ويعكس هذا التحرك حالة الضعف التي باتت تعاني منها جبهات ميلشيا الحوثي في شمال اليمن خصوصا بعد خسارتها لمديرية المخا الساحلية.
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