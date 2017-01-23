من هو قائد اللواء الثالث حزم الذي عينه الرئيس هادي !

تسلم صباح يوم الأحد العميد الركن محمود سعيد صائل البشبشي مهامه الجديدة كقائد للواء الثالث حزم خلفاً للقائد الشهيد عمر سعيد الصبيحي ،ومقره خور العميراء بمديرية المضاربة ورأس العارة ، ويعد العميد صائل خير خلف لخير سلف .

ويبرز أسم العميد الركن محمود سعيد صائل صلاح كأحد أبرز القادة الداعمين لقوات الشرعية منذ الأيام الأولى لسقوط العاصمة عدن ،رافضاً المغادرة إلى خارج الوطن مثلما فعل الكثيرون .

وشارك العميد الركن محمود صائل في مختلف الجبهات والمعارك التي دارت رحاها في عدن ومحيطها , ملتحماً بكافة الجبهات إلى جوار الكثير من القادة العسكريين وقادة المقاومة الجنوبية .

ونظراً لعدم ظهوره إلى الإعلام ورفضه التام دوماً من التحدث إلى وسائل الإعلام ، مفضلاً العمل بعيداً عنها ، ويجهل الكثيرون من هو العميد محمود صائل البشبشي.

والعميد صائل المولود في خمسينيات القرن الماضي بقرية الهجرة مديرية المضاربة ورأس العارة بلاد الصبيحة ، يعد أحد أهم وأفضل خبراء الصواريخ ((سكود ))في اليمن وأحد مهندسيها البارعين .

وتدرج البشبشي في العديد من المناصب العسكرية في الجيش ، بدءًا من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الجمهورية اليمنية .

وأواخر العام 2012 وتحديداً غداة التاسع عشر من ديسمبر كان الرئيس عبده ربه منصور أصدر حزمة قرارات بإعادة تنظيم وهيكلة الجيش وإلغاء تشكيلات عسكرية وعزل قادة عسكريين كبار في أكبر تغيير شهده الجيش اليمني ، منذ الإطاحة بالرئيس السابق وضم مجموعة ألوية الصواريخ إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عين الرئيس عبدربه منصور العميد الركن محمود سعيد صائل قائد اللواء السادس صواريخ .

ومساء السبت 21 يناير 2017 أصدر فخامة الرئيس منصور هادي قراراً بتعيين العميد الركن صائل قائداً للواء الثالث حزم خلفاً للشهيد القائد عمر سعيد ، الذي استشهد مطلع الشهر الجاري أثناء المواجهات مع الانقلابيين على قمم جبال العمري .

التحق البشبشي بصفوف الجيش والمقاومة الجنوبية ، منذ وقت مبكر لتقدم الإنقلابيين صوب العاصمة عدن ، عقب تكليف مباشر له من وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي قبيل أسره .

ومن يومها خاض البشبشي مع عديد من رفاقه القادة الكثير من المعارك وعمليات الدعم والإسناد للجبهات بالمقاتلين والسلاح ، من أبرزهم العميد الركن أحمد عبدالله التركي والعميد الركن طه علوان والعقيد سمير صالح يوسف والعقيد الشيخ حمدي شكري وغيرهم من قادة الجبهات في محيط عدن والساحل الغربي وقاعدة العند .

- جانب من سيرة القائد محمود صائل :

الاسم : محمود سعيد صائل صلاح البشبشي الصبيحي

الرتبة ألعسكريه : عميد ركن

تاريخ الميلاد : 1959 منطقة الهجره مديرية المضاربه ورأس العاره محافظة لحج

تاريخ الانضمام للجيش 1975

متزوج ولديه تسعه أولاد سبعه ذكور واثنتين اناث .

المؤهلات :

- دورة قائد بطارية صواريخ عام 1982

- دورة قائد سرية مشاه عام 1983

- دورة قائد كتيبة مدفعيه مدرسة قاده وأركان عام 1989

- دورة قائد كتيبة مدفعيه عام 1992

- دورة قائد لواء عام 2002

المناصب العسكرية :

- قائد فصيلة صواريخ

- قائد بطارية صواريخ

- قائد كتيبة صواريخ

- نائب قائد لواء لشؤون الصواريخ

- رئيس عمليات لواء الصواريخ

- أركان لواء الصواريخ

- قائد لواء الصواريخ منذ العام 2012

-عينه الرئيس هادي قائد للواء الثالث حزم 21/1/2017 بقرار رقم 15 لعام 2017 خلفاً للقائد الشهيد العميد الركن عمر سعيد الصبيحي .

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