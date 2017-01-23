قال قائد عسكري بالقوات الجنوبية المشاركة في عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي أن قواته تمكنت من قطع طريق المخا تعز.

واضاف أن القوات الجنوبية سيطرة على معسكر الدفاع الجوي الذي يقع شرق مدينة المخا، وتمكنت من قطع الطريق ما بين المخا ومدينة تعز.

كما قدم شكره لقوات التحالف العربي لما تقدمه من اسناد ودعم جوي بمعركة الرمح الذهبي، مترحماً على الشهداء ومتمنياً للجرحى بالشفاء العاجل.

المزيد في أخبار وتقارير القوات الجنوبية تحرر ميناء المخا واشتباكات متقطعة بشوارع المدينة (مصور) تمكنت مساء اليوم الاثنين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وباسناد من طيران التحالف العربي من السيطرة على ميناء المخا بالكامل. ودخلت قوات من المشاة الى الميناء من هو قائد اللواء الثالث حزم الذي عينه الرئيس هادي ! تسلم صباح يوم الأحد العميد الركن محمود سعيد صائل البشبشي مهامه الجديدة كقائد للواء الثالث حزم خلفاً للقائد الشهيد عمر سعيد الصبيحي ،ومقره خور العميراء بمديرية قائد عسكري يعلن تحرير معسكر الدفاع الجوي بالمخا قال قائد عسكري بالقوات الجنوبية المشاركة في عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي أن قواته تمكنت من قطع طريق المخا تعز. واضاف أن القوات الجنوبية سيطرة على معسكر