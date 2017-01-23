قائد عسكري يعلن تحرير معسكر الدفاع الجوي بالمخا
الاثنين 23 يناير 2017 05:39 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
قال قائد عسكري بالقوات الجنوبية المشاركة في عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي أن قواته تمكنت من قطع طريق المخا تعز.
واضاف أن القوات الجنوبية سيطرة على معسكر الدفاع الجوي الذي يقع شرق مدينة المخا، وتمكنت من قطع الطريق ما بين المخا ومدينة تعز.
كما قدم شكره لقوات التحالف العربي لما تقدمه من اسناد ودعم جوي بمعركة الرمح الذهبي، مترحماً على الشهداء ومتمنياً للجرحى بالشفاء العاجل.
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