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أخبار وتقارير

امين عام حزب الرشاد : الجنوبيون نالوا شرف الانتصار في المخا

الاثنين 23 يناير 2017 05:11 مساءً
المخا ((عدن الغد)) خاص:

قال امين عام حزب الرشاد السلفي عبدالوهاب الحميقاني ان الجنوبيين تمكنوا من انتزاع شرف الانتصار في معارك منطقة باب المندب والمخا .

وكان الحميقاني يعلق على الانتصارات الاخيرة التي حققتها المقاومة والقوات الجنوبية بهذه المناطق .

وقال الحميقاني :" باب المندب والمخا من أشد المعارك ضراوة وأهميةونال أبطال الجنوب شرف الانتصار فيها.

عبد الوهاب الحميقاني (و. 1972م) في قرية الزاهر بمحافظة البيضاء، هو أمين عام حزب اتحاد الرشاد اليمني ، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني. شارك الحميقاني في مؤتمر جنيف بشأن اليمن الذي عقد في يونيو 2015 في صف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفائه.

وتمكن قوات جنوبية مدعومة بمقاتلين من المقاومة يوم الاثنين من دخول مدينة المخا عقب السيطرة على منطقة الشريط الساحلي .

 


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تعليقات القراء
241733
[1] عندما تنبطح تعز ذات الخمسه مليون نسمه عن الدفاع عن نفسها كان لزاما على الجنوبيين ان يخوضوها اكراما للتحالف العربى
الاثنين 23 يناير 2017
ليثيوم | الجنوب العملاق
من المفارقات العجيبه ان المقاومه الجنوبيه القت القبض فى عدن والعتد وباب المندب على كثير اسرى يقاتلون فى جيش الشمال الغازى للجنوب ثلثينهم من تعز ...ان كان هذا يشير الى شئ فانما يشير الى ثلثين شهداء المقاومه وجرحاها سقطوا برصاص اطلقوه جماعه تعز وهاهى مقاومه الجنوب تقدم توفر على جماعه تعز دمائهم لتقاتل بالنيابه عنهم ليس لان لديهم دماء فائضه للكن تريد ان تثبت لكم ان الرجوله والشجاعه لها اهل



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