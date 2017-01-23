امين عام حزب الرشاد : الجنوبيون نالوا شرف الانتصار في المخا

قال امين عام حزب الرشاد السلفي عبدالوهاب الحميقاني ان الجنوبيين تمكنوا من انتزاع شرف الانتصار في معارك منطقة باب المندب والمخا .

وكان الحميقاني يعلق على الانتصارات الاخيرة التي حققتها المقاومة والقوات الجنوبية بهذه المناطق .

وقال الحميقاني :" باب المندب والمخا من أشد المعارك ضراوة وأهميةونال أبطال الجنوب شرف الانتصار فيها.

عبد الوهاب الحميقاني (و. 1972م) في قرية الزاهر بمحافظة البيضاء، هو أمين عام حزب اتحاد الرشاد اليمني ، وعضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني. شارك الحميقاني في مؤتمر جنيف بشأن اليمن الذي عقد في يونيو 2015 في صف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفائه.

وتمكن قوات جنوبية مدعومة بمقاتلين من المقاومة يوم الاثنين من دخول مدينة المخا عقب السيطرة على منطقة الشريط الساحلي .

المزيد في أخبار وتقارير القوات الجنوبية تحرر ميناء المخا واشتباكات متقطعة بشوارع المدينة (مصور) تمكنت مساء اليوم الاثنين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وباسناد من طيران التحالف العربي من السيطرة على ميناء المخا بالكامل. ودخلت قوات من المشاة الى الميناء من هو قائد اللواء الثالث حزم الذي عينه الرئيس هادي ! تسلم صباح يوم الأحد العميد الركن محمود سعيد صائل البشبشي مهامه الجديدة كقائد للواء الثالث حزم خلفاً للقائد الشهيد عمر سعيد الصبيحي ،ومقره خور العميراء بمديرية قائد عسكري يعلن تحرير معسكر الدفاع الجوي بالمخا قال قائد عسكري بالقوات الجنوبية المشاركة في عملية الرمح الذهبي لتحرير الساحل الغربي أن قواته تمكنت من قطع طريق المخا تعز. واضاف أن القوات الجنوبية سيطرة على معسكر

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