السعودية توقف قبول الطلاب اليمنيين بالمملكة
وزارة التربية والتعليم السعودية
الاثنين 23 يناير 2017 03:33 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:
الرياض (عدن الغد) خاص:
أوقف تعميم صادر من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، قبول الطلاب اليمنيين والسوريين والقادمين بتأشيرة زيارة.
ونص التعميم على الاكتفاء بالملتحقين من الطلاب السوريين واليمنيين في الوقت الراهن، وإيقاف العمل بالتعميمين الوزاريين التاليين:
1- قبول الطلاب والطالبات السوريين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة الصادر بتاريخ 1433/12/18هـ.
2- قبول الطلاب والطالبات اليمنيين الصادر بتاريخ 1436/11/24هـ.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها