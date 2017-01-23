جماعة الحوثي تفصل 300 صحافي من مؤسسة الثورة
مبنى مؤسسة الثورة بصنعاء
الاثنين 23 يناير 2017 01:48 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر صحفية بصنعاء أن ميليشيات الحوثي أقرت فصل نحو 300 صحافي من وظائفهم وإسقاط أسمائهم من كشوفات الرواتب.
وأكدت المصادر إن قيادة مؤسسة الثورة للصحافة، والتي يسيطر عليها الحوثيون، وضعت قائمة بأكثر من 500 موظف بينهم 300 صحافي، ورفعتها إلى وزارة الخدمة المدنية من أجل فصلهم وشطب أسمائهم من كشوفات الراتب، وذلك بحجة تغيبهم وانقطاعهم عن العمل.
وتعتبر مؤسسة الثورة للصحافة كبرى المؤسسات الصحافية الحكومية، ويبلغ عدد منتسبيها أكثر من 1300 موظف، بينهم قرابة 500 صحافي، يتوزعون داخل المقر الرئيسي في صنعاء ومكاتب فروع المؤسسة بالمحافظات.
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