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أخبار وتقارير

شطارة : هادي خسر أقوى أذرعته والمخلافي يرفض الاعتراف بمبنى الخارجية بعدن

الاثنين 23 يناير 2017 01:29 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

قال السياسي الجنوبي لطفي شطارة ان الرئيس عبدربه منصور هادي خسر أقوى أذرعته السياسية عندما اقال وزير الخارجية السابق رياض ياسين من منصبه .

وقال شطارة انه في 18 نوفمبر 2015 عاد وزير الخارجية السابق الدكتور رياض ياسين الى عدن بصحبة الرئيس عبدربه منصور هادي في أول زيارة لهما بعد تحرير عدن .. سارع رياض الى إفتتاح مبنى وزارة الخارجية الجديد في عدن ، وسرعان ما التف حوله عدد من الدبلوماسيين الجنوبيين في مقدمتهم السفير فضل الحنق والسفير عبدالله السقطري وآخرين .

 

 وتابع بالقول :" دبت الحركة في المبنى الجديد لترسيخ عودة الشرعية ونقل مؤسساتها الى عدن العاصمة .. بعد ان تم إعفاء رياض من منصبه وتعيين المخلافي تجمد العمل الدبلوماسي نهائيا في عدن .. عين رياض سفيرا في فرنسا والحنق سفيرا في الصومال والسقطري سفيرا في جيبوتي .

 خسر هادي أحد أقوى أذرع شرعيته الا وهو التواصل مع العالم وإقناع البعثات الدبلوماسية من فتح ممثلياتها او قنصليات لها هنا .. حتى اليوم وزير الخارجية المخلافي يرفض الإعتراف بمبنى الخارجية في عدن ويرفض نقل مكتبه الموجود داخل مبنى السفارة بالرياض.. شيء غريب ما يجري للتآمر وخيانة شرعية هادي ولمصلحة من ؟ .. الرئيس في عدن ومكتب الخارجية بالرياض.. قمة المرفالة ما يجري. 


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تعليقات القراء
241703
[1] حضرموت
الاثنين 23 يناير 2017
صالح الجابرى | المكلا
يستاهل البرد من ضيع دفاه والجايي أعظم هدوله بنى دحبش يعرفوا يلعبوها مع هادى ادا خسروا بالاول النتيجه النهائيه لصالحهم وعندما يحصلوا الفرصه مابايرحموا وبايكيلو الصاع صاعين والبادى اظلم يالله أستعدوا لليوم الاسودالقادم يجب أن تحط النقاطعلى الحروف حاليا قبلفوات الأوان الفرص لاتتكرر وانكعارف ان 90 بالمائه من قراراتك ماينفدوها والحليم تكفيه الاشاره

241703
[2] خيانه
الاثنين 23 يناير 2017
محمد | عدن
ماكدبت ياشطاره بل وضعت النقاط على الحروف والمخلافي هدا يد علي محسن وعفاش ويطبق سياستهم في الشرعيه والجنوب ويفترض اعادة الدكتور رياض ياسين العدني الجنوبي الوطني البطل

241703
[3] أفترح على "شطارة" إعادة توجيه السؤآل ل"رئيسه"..!
الاثنين 23 يناير 2017
رياض حسين القاضي - إبن عدن | المنفئ الأضطراري الأجنبي - (ألمانيا)
محجوب

241703
[4] ليست مرفالة.. وإنما تبادل مصالح
الاثنين 23 يناير 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
إذا عرفتم من أين جاء السيد الجنوبي هادي إلى الرئاسة، لن تكون تصرفاته (مرفالة)، بل ستكون طبيعية جداً.. إسأل دائماً عن المنشأ، تعرف تفسر الأمور.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

241703
[5] هكذا يرد المخلافي الجميل لعدن وللجنوب.
الاثنين 23 يناير 2017
جنوبي | الجنوب
عار عليك يا مخلافي

241703
[6] الحمد لله على السلامه للاخ السفير السقطري
الاثنين 23 يناير 2017
عبد الحكيم يوسف | هولندا
للاسف عرفنا في هولندا ومن ابنك علي عندما وصل الينا في ٢٠١٢ وقال ان الارهابيين قتلوك. الحمد لله الاخ بو مسلم.

241703
[7] المهم أن (الرسالة وصلت للجمهور) من (العنوان) ذاته..
الاثنين 23 يناير 2017
رياض حسين القاضي - إبن عدن | المنفئ الأضطراري الأجنبي - (ألمانيا)
محجوب

241703
[8] ياصاحب هولندا
الاثنين 23 يناير 2017
هشام محمود | السويد
اولاد السفير السقطري في السويد طلبوا اللجؤ الانساني بحجه ابوهم قتلته القاعده في ابين. قل الحق ياصاحبي .



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