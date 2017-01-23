شطارة : هادي خسر أقوى أذرعته والمخلافي يرفض الاعتراف بمبنى الخارجية بعدن

قال السياسي الجنوبي لطفي شطارة ان الرئيس عبدربه منصور هادي خسر أقوى أذرعته السياسية عندما اقال وزير الخارجية السابق رياض ياسين من منصبه .

وقال شطارة انه في 18 نوفمبر 2015 عاد وزير الخارجية السابق الدكتور رياض ياسين الى عدن بصحبة الرئيس عبدربه منصور هادي في أول زيارة لهما بعد تحرير عدن .. سارع رياض الى إفتتاح مبنى وزارة الخارجية الجديد في عدن ، وسرعان ما التف حوله عدد من الدبلوماسيين الجنوبيين في مقدمتهم السفير فضل الحنق والسفير عبدالله السقطري وآخرين .

وتابع بالقول :" دبت الحركة في المبنى الجديد لترسيخ عودة الشرعية ونقل مؤسساتها الى عدن العاصمة .. بعد ان تم إعفاء رياض من منصبه وتعيين المخلافي تجمد العمل الدبلوماسي نهائيا في عدن .. عين رياض سفيرا في فرنسا والحنق سفيرا في الصومال والسقطري سفيرا في جيبوتي .

خسر هادي أحد أقوى أذرع شرعيته الا وهو التواصل مع العالم وإقناع البعثات الدبلوماسية من فتح ممثلياتها او قنصليات لها هنا .. حتى اليوم وزير الخارجية المخلافي يرفض الإعتراف بمبنى الخارجية في عدن ويرفض نقل مكتبه الموجود داخل مبنى السفارة بالرياض.. شيء غريب ما يجري للتآمر وخيانة شرعية هادي ولمصلحة من ؟ .. الرئيس في عدن ومكتب الخارجية بالرياض.. قمة المرفالة ما يجري.

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