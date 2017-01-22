خبير استراتيجي سعودي يتهم (الإخوان) بخيانة التحالف العربي

اتهمت السعودية حلفاءها في شمال اليمن (جماعة الإخوان) بخيانة التحالف العربي الذي تقوده لدعم الشرعية في اليمن ومحاربة التمدد الإيراني، على لسان الخبير الاستراتيجي السعودي البارز إبراهيم آل مرعي.

وأكد الخبير الاستراتيجي السعودي ان دول التحالف العربي الذي تقوده الرياض تعرض للخيانة في شمال اليمن، من قبل جماعة الإخوان، عقب عجز الحلفاء الذين يتزعمهم الجنرال علي محسن الأحمر في اقناع الرياض باي انتصار يتحقق ضد الانقلابيين الموالين لإيران.

وقال أل مرعي في تصريح بثته قناة سكاي نيوز عربية (تابعه محرر عدن الغد ) " إن التحالف العربي لا يواجه الانقلابيين وحدهم بل هناك طرفا أخر يمارس الخيانة، واتعب التحالف كثيرا، في اتهام ضمني لجماعة الإخوان المسلمين (حلفاء الرياض في الشمال اليمني).

ويأتي هذا الاتهام في اعقاب انتصارات نوعية احرزتها القوات الجنوبية في مواجهة الانقلابيين وتحرير بلدات يمنية تقع بعد حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الأمر الذي يؤكد الخبير الاستراتيجي السعودي ان الإخوان يخونون التحالف العربي.

وزادت مؤخرا الاتهامات الموجهة لإخوان اليمن الذين يتزعمهم الجنرال علي محسن بخيانة التحالف والادعاء عن تحقيق انتصارات في جبال بلدة نهم، الأمر الذي كشف زيف كل تلك المعارك الوهمية.

ومع كل عتاب توجهه الرياض للأحمر يستقل طائرة عسكرية سعودية ويذهب إلى مارب ويطمن الرياض بان قواته هذه المرة عاقدة العزم على تحرير صنعاء.

فالجنرال الإخواني بات اليوم محل اتهام من قبل التحالف العربي، والقوات المتكدسة في مارب لم تحرز أي تقدم، ومل الإعلام من الحديث عن انتصارات عسكرية في تباب وتلال جبلية لم تنه بعد..

يذكر ان الاتهام السعودي للإخوان بخيانة التحالف العربي هو الثاني عقب اتهام العضو الرئيس في التحالف الإمارات للجماعة بان عناصرها تقاتل في صف الحوثيين والتنظيمات المسلحة المناهضة للحكومة الشرعية في اليمن.

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