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بن دغر : الأسبوع المقبل بدء صرف مرتبات الجيش والأمن لشهر ديسمبر

الأحد 22 يناير 2017 07:03 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ:

ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر يوم الاحد في العاصمة الموقتة عدن مع قيادة وزارة الدفاع والداخلية سير المعارك العسكرية في جبهة ذوباب والمخاء وغيرها من الجبهات.

 

وأشاد الدكتور بن دغر بتضحيات ابطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة فلول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية .. مؤكداً على ضرورة بناء جيش وطني قوي بعيداً عن المناطقية والطائفية والحزبية ولائه للوطن والنظام الجمهوري.

 

وقال " ان علينا اليوم مسئوليات جسام أمام شعبنا المناضل والصامد في ميادين العزة والشرف والذي يناضل من اجل المشروع الوطني الذي اتفقنا علية في مخرجات الحوار بقيام دولة العدالة والمساواة .. دولة اتحادية من ستة اقاليم تضمن تقاسماً عادلاً للسلطة والثروة وهذا لن يتحقق الا بوجود جيش وطني قوي يحمي الدولة ويدافع عن مكتسباتها ومشروعها الوطني".

 

ونوه رئيس الوزراء بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية و الإمارات في جبهة ذوباب والمخاء وميدي والجبهات الأخرى.. مشيراً إلى أن انتصارات كبرى تلوح في الافق، وأن المشروع الانقلابي قد دنى أجلة وسوف ينتهي ولن يعود إلى الأبد وان إرادة الشعب سوف تنتصر في نهاية المطاف.

 

وأكد التزام الشرعية وتمسكها بمرجعيات السلام الذي ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويضعها بيد الشعب ويدعم الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير من مساعدي وزير الدفاع اللواء الدكتور صالح محمد حسن واللواء عبدالقادر العمودي ورئيس هيئة العمليات اللواء صالح الزنداني استعرضوا خلاله خطط واستراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة وفتح ديوانها في العاصمة المؤقتة عدن واعادة البناء الهيكلي للوزارة وانشاء قاعدة بيانات صحيحة وتفعيل غرفة العمليات.. مطالبين بتجهيز المباني وترميم بعضها بعد تعرضها للتدمير الكلي من قبل المليشيا الانقلابية حيث وقد اعتمدت لهذه الترميمات مبالغ تسمح بانجازها في اسرع وقت ممكن.

 

وفي السياق نفسة واستناداً إلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وجه رئيس الوزراء بصرف 550 مليون ريال لترميم وصيانة بعض المعسكرات التي تعرضت للأضرار.

 

من ناحية اخرى شدد الدكتور بن دغر على ضرورة تطوير هيكل القوات المسلحة والأمن وتحديد قوامها تحت مضلة وزارتي الدفاع والداخلية وادخال بصمة العين في صرف جميع رواتب منتسبي الوزارة تجنباً لاي ازدواجية قد تحدث اثناء سير عملية الصرف.. مهنئاً القوات المسلحة والأمن بنجاح الصرف كخطوة اولى في صرف المرتبات، رغم بعض الصعوبات والأخطاء التي رافقت العملية.

 

وأعلن عن توجيهات فخامة الرئيس القاضية بالبدء بصرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠١٦ للقوات المسلحة والأمن ابتداء من الأسبوع القادم وبآلية مؤسسية تعتمد على كوادر وقيادات الاجهزة العسكرية والأمنية واستناداً إلى الخبرات المحلية والعالمية في انتظام صرف المرتبات على مختلف المستويات.

 

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حسين عرب والامين العام لرئاسة الوزراء حسين منصور


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