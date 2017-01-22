محافظ الحديدة الجديد كان رفيق للحوثيين قبل أشهر

تظهر صورة بثت قبل أشهر من اليوم المحافظ الجديد الذي عينه الرئيس هادي محافظا لمحافظة الحديدة وهو إلى جانب عدد من ابرز القيادات الحوثية بمحافظة الحديدة .

وتظهر الصورة المنشورة الدكتور الحسن محمد طاهر إلى جانب عدد من ابرز القيادات الحوثية بينها ابو علي الحاكم في احتفال رسمي بمحافظة الحديدة .

واعلن الرجل قبل أشهر ولائه للحوثيين واعترف بسلطتهم لكن قرار جمهوري صدر يوم الاحد من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي منحه منصب محافظ لمحافظة الحديدة عبدالله ابو الغيث وهو قيادي في حزب الاصلاح .

المزيد في أخبار وتقارير صحفي من حضرموت يروي واقعة اعتقال وهجوم مسلح تعرض لها منزله روى صحفي من حضرموت واقعة هجوم مسلح واعتداء تعرض لها مؤخرا. وقدم الصحفي صبري بن مخاشن روايته لما قال انه هجوم مسلح تعرض له منزله. وجاء في الرواية :" توضيح وبلاغ خبير استراتيجي سعودي يتهم (الإخوان) بخيانة التحالف العربي اتهمت السعودية حلفاءها في شمال اليمن (جماعة الإخوان) بخيانة التحالف العربي الذي تقوده لدعم الشرعية في اليمن ومحاربة التمدد الإيراني، على لسان الخبير الاستراتيجي مرتبات الحكومة: تدليل الشمال وإذلال الجنوب تصر الحكومة الشرعية على استعطاف الشارع الشمالي في التعهد المستمر بتسديد مرتبات الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحتلة، على الرغم من حديثها عن عراقيل