محافظ الحديدة الجديد كان رفيق للحوثيين قبل أشهر
الأحد 22 يناير 2017 06:03 مساءً
الحديدة ((عدن الغد)) خاص:
الحديدة ((عدن الغد)) خاص:
تظهر صورة بثت قبل أشهر من اليوم المحافظ الجديد الذي عينه الرئيس هادي محافظا لمحافظة الحديدة وهو إلى جانب عدد من ابرز القيادات الحوثية بمحافظة الحديدة .
وتظهر الصورة المنشورة الدكتور الحسن محمد طاهر إلى جانب عدد من ابرز القيادات الحوثية بينها ابو علي الحاكم في احتفال رسمي بمحافظة الحديدة .
واعلن الرجل قبل أشهر ولائه للحوثيين واعترف بسلطتهم لكن قرار جمهوري صدر يوم الاحد من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي منحه منصب محافظ لمحافظة الحديدة عبدالله ابو الغيث وهو قيادي في حزب الاصلاح .
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