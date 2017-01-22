مصر تعلن تمديد مشاركتها في العمليات العسكرية باليمن لمدة ستة أشهر قادمة

أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، اليوم الأحد، تمديد مشاركة قواته في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية عقب اجتماع انعقد للمجلس مساء اليوم، "وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية في منطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وباب المندب".

ويتألف مجلس الدفاع الوطني من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه، ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والمالية، والقيادات العسكرية العليا ورؤساء اجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية. وهذا التمديد قد يمتد "لمدة ستة أشهر إضافية، أو لحين انتهاء مهمتها القتالية" في حال انتهت قبل هذه المدة.

وأشار البيان الى أن الهدف من البعثة هو "الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي". وكان السيسي أوضح أن أولوية بلاده هي تأمين الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يتيح الوصول الى قناة السويس.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من زيارة قام بها وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الى القاهرة، حيث اتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما العسكري وفي أوائل مايو، مددت السلطات المصرية تفويض قواتها المشاركة في التحالف لمدة ثلاثة اشهر.

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