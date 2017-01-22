علي هادي الضالعي : مرتبات دائرتي الاشغال والهندسة العسكرية ستصرف لكافة المنتسبين أسوة بزملائهم

افاد العقيد علي هادي عواس الضالعي مندوب دائرتي الاشغال والهندسة العسكرية لدى لجان صرف مرتبات الدوائر العسكرية المختلفة التابعة لوزارة الدفاع المستمرة في عملها منذ اسابيع ان مرتبات كافة منتسبي الهندسة والاشغال العسكرية ستصرف عاجل الايام اسوة بز ملائهم في المؤسسة الامنية والعسكرية .

وقال الضالعي :"اننا نعمل في ظل صعوبات كثيرة اهمها وابرزها عدم وجود قاعدة بيانات اساسية بمرتبات كافة الموظفين على قدم وساق من اجل انجاز مهمتنا وهي تسليم المرتب للجميع".

واكد :"ان كل من سقط اسمه هناك لجنة معالجة تعمل على تقييد اسمه وفي غضون ايام بعد التأكد من اسمه ووحدته سيتم الصرف له وقد رفعنا بالكثير من الذين سقطت اسمائهم وان شاء اللًه نبذل قصارى الجهود من اجل تسليم مرتباتهم هذا الاسبوع".

ودعا الجميع الى التحلي بالصبر وضبط النفس، مؤكدا ان هناك قوى تستغل هذه القضايا لخلق الفوضى فالجميع - حسب قوله - سيستلم مرتبه .

*من معين الصبيحي

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