بعد المعارك المستمرة لاكثر من اسبوع والتي خاضها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني مسنودة بعدة قبائل من ابنا الصبيحة ،يحققون تقدما ملحوظا ،حيث باتت مدينة المخاء الساحلية الغربية بمحافظة الحديدة نحو بضع مترات وعلى مرمى حجر من الدخول للمدينة والسيطرة على مينا المخا والذي يعد من اهم المراكز الاستراتيجية للمليشيات الانقلابية .

وقد قام فريق نزع الالغام بدوره البطولي والنضالي في مساعدة المقاتلين بتفكيك حقولا عديدة والتي زرعتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بشكل كثيف على طول السلسلة الجبلية ومحيط المواقع التي كان يتمركزون عليها .

واكد مصدر عسكري ان المعارك التي خاضها الابطال ضد مليشات الحوثي والمخلوع صالح حققت انتصار كبير ومهم من الناحية الجغرافية التي كانت الهدف الرئيسي للهجمة التي قادها اللواء هيثم قاسم طاهر قائد معركة الرمح الذهبي بمعية بعض القادة العسكريين للجيش الوطني .

كما اكد المصدر ذاته ان الهجوم الذي شنه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية حيث قامت بحسم المعركة ميدانيا خلفت العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات .

* من ميثاق عبده سعيد الصبيحي

المزيد في أخبار وتقارير المقاومة والجيش على مشارف المخاء بعد المعارك المستمرة لاكثر من اسبوع والتي خاضها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني مسنودة بعدة قبائل من ابنا الصبيحة ،يحققون تقدما ملحوظا ،حيث باتت الماجستير بامتياز من جامعة بوكالي بتركيا للدكتور السقاف حصل الدكتور أحمد أحمد ألسقاف على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باموكالى في تركيا عن رسالته الموسومة (وصف تأثير التصنيف الدولي تقدم الجيش والمقاومة في غرب تعز ومقتل وجرح 15 من المليشيا تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية من نزع حقول الألغام التي زرعتها