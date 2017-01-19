حصل الدكتور أحمد أحمد ألسقاف على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باموكالى في تركيا عن رسالته الموسومة (وصف تأثير التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة في الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ) وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من البروفيسور اوغور جافلاك أستاذ العلاج الطبيعي من جامعة باموكالى ،والبروفيسور حسن تكـقــول من جامعة ايجة ،والأستاذ الدكتور اردوغان كافلاك من جامعة باموكالى ، والأستاذة الدكتورة فيليز التوج من جامعة باموكالى ،والدكتورة خديجة ياقوت من جامعة سليمان ديميريل

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بمحتوى الرسالة التي اعتبرت موضوعها بالنادر والقيم وأوصت بطباعتها كونها ستفيد الحقل الطبي في اليمن مستقبلاً

حضر المناقشة جمع من الأكاديميين والمتخصصين وعدد من أصدقاء الباحث .

علاء الدين الشلالي

المزيد في أخبار وتقارير المقاومة والجيش على مشارف المخاء بعد المعارك المستمرة لاكثر من اسبوع والتي خاضها أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني مسنودة بعدة قبائل من ابنا الصبيحة ،يحققون تقدما ملحوظا ،حيث باتت الماجستير بامتياز من جامعة بوكالي بتركيا للدكتور السقاف حصل الدكتور أحمد أحمد ألسقاف على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باموكالى في تركيا عن رسالته الموسومة (وصف تأثير التصنيف الدولي تقدم الجيش والمقاومة في غرب تعز ومقتل وجرح 15 من المليشيا تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية من نزع حقول الألغام التي زرعتها