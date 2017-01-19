الماجستير بامتياز من جامعة بوكالي بتركيا للدكتور السقاف
عدن(عدن الغد) خاص
حصل الدكتور أحمد أحمد ألسقاف على درجة الماجستير في العلاج الطبيعي بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة باموكالى في تركيا عن رسالته الموسومة (وصف تأثير التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة في الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ) وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من كلا من البروفيسور اوغور جافلاك أستاذ العلاج الطبيعي من جامعة باموكالى ،والبروفيسور حسن تكـقــول من جامعة ايجة ،والأستاذ الدكتور اردوغان كافلاك من جامعة باموكالى ، والأستاذة الدكتورة فيليز التوج من جامعة باموكالى ،والدكتورة خديجة ياقوت من جامعة سليمان ديميريل
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بمحتوى الرسالة التي اعتبرت موضوعها بالنادر والقيم وأوصت بطباعتها كونها ستفيد الحقل الطبي في اليمن مستقبلاً
حضر المناقشة جمع من الأكاديميين والمتخصصين وعدد من أصدقاء الباحث .
علاء الدين الشلالي
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